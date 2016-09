Dois adolescentes são detidos acusados de atear fogo na APA da Pedra Itaúna

CARATINGA – Nesta época de seca, incêndios costumam serem comuns e muitas vezes causados por negligência, mas dois adolescentes foram apreendidos na tarde desta segunda-feira (12) acusados de causarem um incêndio proposital na região da Área de Proteção Ambiental (APA) da Pedra do Itaúna. O fogo consumiu uma área de quatro hectares, ou seja, 4.000 m2, entre vegetação rasteira e pequenas árvores.

Os focos de incêndio tiveram início na manhã desta segunda-feira e só foram extintos na tarde do mesmo dia. A ação de contenção das chamas contou com os trabalhos dos bombeiros militares, bombeiros voluntários e funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

A Polícia Militar Ambiental fez diligências no sentido de identificar a autoria, sendo que após realização de vários contatos com moradores e também através de ligações telefônicas, os militares identificaram os menores causadores do incêndio.

Os adolescentes, acompanhados dos responsáveis, foram levados para Delegacia de Polícia Civil. Um deles contou que saiu mais cedo da aula e ao fazer um passeio pelo local, resolveu queimar a vegetação.