OLIMPÍADA, ELEIÇÕES: REFLEXÕES TEOLÓGICAS – III

A palavra certa destes nossos dias é ‘superação’.

Continuamos nas Olimpíadas. As emoções – talvez mais fortes do que nunca, pois, para mim, é impossível imaginar como um cego acelera seus passos e corre sem tropeçar, e como outro deficiente nas pernas quebra recorde olímpico! E em todas as áreas de chamadas ‘deficiências’ um campeão, um ícone se levanta para nossa admiração e, sim, edificação!

Não – não consigo imaginar o que cada um desses nossos heróis de hoje teve que passar: preconceitos, dor, perda, frustração de não ver progresso, etc. e etc.

Mas depois de muito, de esforço enorme, banhado de cuidado e de muito amor, e, no tempo certo, cada um deles venceu – superou dificuldades gigantes, mas com muita dedicação, tenacidade, venceu – auto superação, exemplo para todos nós, inspiração e esperança para todo aquele que vive: desde que decida refletir por um momento apenas!!!

Sinto, como ser humano, e como teólogo, a necessidade, mas também o privilégio de poder expressar claro e bom som a cada família que possui um membro com alguma deficiência: parabéns pelo belíssimo trabalho de equipe, parabéns pelo seu grande atleta – mesmo que ele ou ela não esteja competindo no Rio, mas cada dia consegue vencer obstáculos, e levar avante sua vida! Mais uma vez, P A R A B É N S!

Parabéns porque você está valorizando o ser humano, você está desafiando diagnósticos médicos! Você quebra os parâmetros da normalidade, e todo aquele que contempla o seu esforço e dedicação é agraciado com uma injeção de ânimo, de força e de coragem.

Sim, porque apesar do sofrimento que vocês passam e passaram, vocês estão de cabeça erguida, e pela sua atitude de não desistir vocês honram o Criador, que na sua infinita sabedoria permitiu que tal acontecesse em sua vida. E eu creio que foi para um fim útil, maravilhoso – pois estamos nesta jornada e carecemos da ajuda de cada um em sua ‘especialidade’!

Quando assim pensamos e consideramos a vida, estamos teologizando. Pois a sorte do ser humano foi focalizada. As perguntas centrais da Teologia – de onde venho, por que estou aqui, e para onde vou – efervescem em nosso interior. Se uma pessoa sem deficiências tem que lutar na vida, quanto mais alguém que traz um ‘handicap’ de algum tipo.

Mas e a maratona rumo às eleições, será que está revelando algum herói ou heroína também?

Temos entre os candidatos exemplos de superação? Alguém que teve que lutar muito para chegar onde chegou, e que é digno de todos os méritos que lhe são atribuídos? Creio que sim.

Um político, como qualquer ser humano, tem perfeita capacidade de refletir também, de pensar sobre o que realmente é importante na vida.

E assim, se ele se perguntar, – Porque estou aqui? – ou, – Qual é minha missão nesta vida, ele deveria poder responder com consciência tranquila: – Estou aqui para servir o meu próximo.

Uma carreira política não tem necessariamente brilho próprio. Alguns chegam à uma posição de liderança por reconhecimento. Entretanto, mesmo os maiores articuladores precisam aprender qual é o foco maior, se quiserem verdadeiramente cumprir seu chamado único: de servir o povo.

– Quanto serviço ao próximo você já prestou até hoje? Isso é algo natural, do qual você não se cansa?

Sabe-se que a arena política não é simples, não é fácil, não é plana. A Palavra revelada nos manda praticar a intercessão por cada um daqueles que Deus soberanamente coloca no poder. Por quê? Porque também há muitos desvios, muitas tentações, muitos sinais falsos que levam ao destino errado. (Algo que nenhum brasileiro não sabe!)

Sinceramente, oremos que os candidatos, e, sobretudo, quem for eleito, gaste algum tempo refletindo na seriedade e profundidade de um mandato público. E que lhe seja impregnado indelevelmente que ele ou ela terá de prestar contas diante do supremo juiz de todos nós.

Como lemos no Novo Testamento, muito pode a oração do justo. É tempo de orar e clamar por homens e mulheres capazes de deixar de lado seus próprios interesses, e obedecer a seu chamado de serviço público.

São poucos os dias que restam: nós, os eleitores e eles, nossos candidatos. Que nada nos impeça de estarmos juntos como família, e juntos vencermos mais essa etapa.

Enfim, em todos os recantos de nossa comunidade, é tempo de buscar novos recordes… Com nossos valores na ordem certa evitaremos “prestar culto” a deuses falsos, desumanos, aqueles que fomentam o egoísmo destruidor, a cobiça das coisas alheias, o engano, a mentira, a discórdia, a violência.

Todos eles nos tornam menos humanos, com consequências malditas para nós e para aqueles que prezamos, que amamos.

– Oh Deus de nossos pais, Deus da fidelidade, da justiça e do amor, tem compaixão de nós, e faze-nos verdadeiros líderes, heróis da paz e da união! Que possamos superar nossas dificuldades a ponto de inspirar e influenciar nosso próximo!

Rudi Augusto Kruger,

Diretor da FACTUAL, rudi@doctum.edu.br

