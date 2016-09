PAINEL 14-09-2016

Propostas

Na edição do último domingo (11), o DIÁRIO publicou a segunda rodada das perguntas para os candidatos a prefeito de Caratinga, que abordaram os temas: ‘crise hídrica’, ‘iluminação pública’, ‘queda no repasse do Fundo de Participação dos Municípios’ e ‘habitação’.

Propostas II

Desta vez, o tom dos candidatos em algumas perguntas mudou. Alguns apresentavam suas propostas, mas aproveitavam para dar uma ‘cutucada’ na atual administração, que por sua vez tentava justificar porque merece mais uma vez o voto do eleitor caratinguense.

Propostas III

Nas próximas edições iremos publicar outras rodadas de perguntas. Conforme opiniões encaminhadas ao DIÁRIO, algumas respostas deixaram a desejar e o leitor espera mesmo é ler quais propostas os candidatos têm para melhorar a vida do caratinguense.

Candidatos à Câmara

Por mais que a campanha comece a tomar força e a internet seja uma forte aliada na divulgação dos candidatos, muitos leitores têm entrado em contato com a redação para saber quais são os candidatos à Câmara de Caratinga. A lista já foi até publicada numa de nossas edições, mas devido a inclusão de alguns novos nomes, mais uma vez faremos a publicação, que deverá ir as bancas no domingo (18).

Não deu para o Cunha

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira (12) por 450 a favor, 10 contra e 9 abstenções a cassação do mandato do deputado afastado Eduardo Cunha. A medida põe fim a um dos mais longos processos a tramitar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que se arrastava por 11 meses e interrompe o mandato de um dos políticos mais controvertidos dos últimos anos. Com o resultado, Cunha perde o mandato de deputado e fica inelegível por oito anos, mais o tempo que lhe resta da atual legislatura.