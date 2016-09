Gilmar e Tio Neneco levam quase três mil pessoas a São Sebastião do Batatal

UBAPORANGA – Com uma energia contagiante a turma do 23 (PPS), de Gilmar Assis e “Tio Neneco”, levou aproximadamente três mil pessoas no primeiro comício da coligação “A força do povo voltou”.

As reclamações são muitas no distrito de São Sebastião do Batatal, desde a decadência na área da saúde, o descaso com a educação, até a falta de lazer. Segundo a comunidade, há quatro anos estão esquecidos, pois nada foi feito de melhorias e há dez dias nem o transporte escolar está regular.

Entoando o jingle com a letra que diz que “A força do povo voltou”, a comunidade recebeu com muita empolgação Gilmar e Tio Neneco. Algumas pessoas ressaltam que na época em que Gilmar foi prefeito de Ubaporanga o distrito tinha muito mais acesso à saúde.

Depois de abraçar diversas pessoas que o apoiam, Gilmar subiu ao palanque para ressaltar suas propostas de governo para Ubaporanga. Gilmar garantiu que o município, tanto na zona urbana, quanto na rural, voltará a ter atendimento médico no posto e nos PSF’s (Posto Saúde da Família) de segunda a sexta-feira em todo o horário de funcionamento. “Os jovens poderão contar com o fortalecimento de cursos profissionalizantes e capacitação”, frisou o candidato. Outra proposta de Gilmar é reativar o centro odontológico na sede e na zona rural. “Quero fazer o melhor por minha cidade. Ubaporanga não pode ficar abandonada, temos como melhorar a vida de cada morador com nosso empenho e determinação”, afirmou Gilmar.

Gilmar e Tio Neneco não param. Na terça-feira passada (6) fizeram uma reunião na casa do vereador Sebastião Manoel da Costa, o “Tião da Fazenda” na Rua Major Alexandrino com a presença de quase mil pessoas, segundo a coordenação da campanha; e no feriado de 7 de setembro, outro encontro aconteceu no Córrego do Barracão, na casa do ex-prefeito José Raimundo, que também teve grande participação popular.

O próximo comício de Gilmar acontece no próximo domingo (18) no distrito de São José do Batatal, às 19h.