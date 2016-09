Parceria traz solução para crise hídrica em Entre Folhas

ENTRE FOLHAS – A falta d’água que se tornou um problema crônico em toda a região devido a escassez de chuvas, chegou a deixar as torneiras secas em Entre Folhas. Diante de tal quadro, Copasa e a administração pública de Entre Folhas não mediram esforços para que o problema fosse sanado, pelo menos provisoriamente.

Depois que o Córrego Entre Folhas atingiu um dos níveis mais baixos de sua história, tornou-se impossível a captação de água no local. A Copasa precisou optar por uma medida alternativa, e na área rural, próximo ao trevo, perfurou um poço artesiano, implantou bombas e geradores para levar água aos moradores do município.

Segundo a administração pública, todos os esforços foram feitos anteriormente para que a água chegasse até os munícipes. Primeiramente a prefeitura utilizou máquinas e equipamentos para desassoreamento do Córrego Entre Folhas, depois, em razão da escassez de água, foi utilizado caminhão-pipa para levar água até o depósito.

Por e-mail, a assessoria da Copasa confirmou que houve um trabalho em parceria com a prefeitura: “Todo trabalho contou com a parceria da Prefeitura Municipal de Entre Folhas que, como acontece na maioria dos Municípios operados pela Copasa, em momentos de crise hídrica, apoiou a Companhia com máquina para abertura e fechamento da vala para construção da Adutora de água bruta que interliga o poço até à captação atual”.

Abaixo, as questões respondidas pela assessoria de comunicação da Copasa.

Qual a situação atual do fornecimento de água em Entre Folhas?

A Copasa adotou o rodízio como medida emergencial e, no momento, o sistema de abastecimento de água tratada apresenta significativa melhora após a entrada em operação de um poço profundo.

Como a Copasa conseguiu amenizar o problema?

A Copasa perfurou e equipou um poço profundo complementando a vazão captada no Córrego Entre Folhas, aumentando em 125% a vazão captada de água.

O terreno onde a Copasa está fazendo a captação da água é particular, quais medidas foram adotadas para viabilizar o uso do terreno?

O terreno onde se localiza o poço profundo é particular e foi adquirido pela Copasa, cuja tramitação de pagamento encontra-se em andamento.

Qual o tempo previsto para que a captação de água seja restaurada no Córrego Entre Folhas?

O Córrego Entre Folhas, como acontece na maioria dos mananciais, teve sua vazão drasticamente reduzida em razão do prolongado período de estiagem e sua recuperação dependerá de um período chuvoso a fim de que sua vazão possa se normalizar.