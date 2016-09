Éder será o candidato a vice na chapa encabeça por Juninho Tristão

BOM JESUS DO GALHO – Em substituição a Dr. Darci, a coligação ‘Bom Jesus do Galho, Socialismo e Democracia’ apresentou o novo candidato a vice. O escolhido foi o empresário Éder Geraldo Rodrigues, o ‘Éder do Raimundo Josino’. Segundo os coordenadores da campanha, “Éder se une para representar uma das propostas da chapa: a renovação”.

O agora candidato diz que conta com o apoio do candidato a prefeito Juninho Tristão, de toda a coligação e também de umas das maiores lideranças do município, que é o Dr. Darci.

Éder acredita que “está união trará novos projetos, novas ideias e uma busca incessante para resolver problemas crônicos que ainda assolam Bom Jesus do Galho”. Se eleito, o candidato está confiante em relação a boa administração que farão. Ele elogiou a competência administrativa e a seriedade do candidato a prefeito Juninho Tristão.

Juninho Tristão se diz satisfeito com a escolha. “Foi uma escolha feliz, uma escolha coletiva de um nome que vem de encontro aos anseios da população e ao projeto que temos para o município. Isso traz muita confiança e a certeza que estamos no caminho certo. A população tem entendido e apoiado esta nova proposta que apresenta uma forma diferente de governar”.

A coligação diz estar empenhada em visitar todos os cantos do município, levando a mensagem de uma nova forma de governar, levando em conta os interesses da população, a coletividade, modernidade, transparência, colocando as principais reivindicações da população em primeiro lugar; e acima de tudo, uma organização severa na administração pública. A direção da coligação acredita que com esta nova forma de governar, “terão resultados para resolver gargalos que ainda afligem a população”.