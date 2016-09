Futsal masculino de Caratinga é bicampeão dos Jogos de Minas

Futsal masculino de Caratinga é bicampeão dos Jogos de Mina

DA REDAÇÃO- A equipe de Futsal de Caratinga conquistou o bicampeonato pelos Jogos de Minas Gerais. A etapa estadual aconteceu na cidade de Lavras, dos dias 2 a 11 de setembro.

Logo na estreia, o futsal de Caratinga já havia mostrado que daria trabalho, marcando contra o time de Coronel Pacheco o placar 7 x 2. Os garotos seguiram em bom ritmo e o favoritismo foi confirmado na final de domingo (11). Por 8 x 4, o time de Caratinga repetiu o feito de 2015 e conquistou o título, na decisão contra Teófilo Otoni.

No balanço da artilharia, dois atletas da cidade lideraram: Guilherme Reis (1° lugar) com 13 gols e Vinícius Santos Braz (2° lugar) com 10 gols. Também fazia parte da delegação de Caratinga, a equipe de voleibol feminino, que terminou na 7ª colocação.

EVENTO

Os Jogos de Minas Gerais são disputados por atletas e equipes de municípios, clubes ou associações obrigatoriamente filiados às federações esportivas mineiras. A competição tem por finalidade desenvolver uma cadeia produtiva do esporte, visando potencializar os desportos de rendimento em Minas Gerais e possibilitar a qualificação técnica, tática e física dos atletas e equipes, além do surgimento de novos talentos para o desporto estadual e nacional.