Antônio Rodrigues vence em Porto Alegre/RS

DA REDAÇÃO- No dia 28 de agosto aconteceu a etapa de Porto Alegre do Circuito de Corridas da Caixa. Com a participação de 2300 atletas, Antônio Rodrigues e Rafael Tobias representaram Caratinga.

Foi dada a largada para elite e Antônio seguiu “impondo ritmo muito forte” ao longo da Avenida Edivaldo Pereira, no Parque da Marinha, em um percurso plano, passando pelo gasômetro e retornando em direção ao estádio Beira-Rio. O atleta completou os 10 km da prova com o tempo de 51 minutos e 29 segundos e conquistou mais um ouro para Caratinga. Rafael Tobias largou no pelotão de elite, entre quenianos e brasileiros e ficou com a 11ª colocação geral com o tempo de 31 minutos e 49 segundos.

Os atletas contam com patrocínio do Bolsa Atleta de Caratinga e do Grupo Fontes.