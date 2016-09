Regional: Rodada tem jogos marcados pelo equilíbrio

Limoeiro e ASBJ lideram seus grupos. Santo Antônio e América empatam em jogo de seis gols e 1º de Maio vence mais uma

CARATINGA/BOM JESUS DO GALHO – A primeira rodada do returno do Regional da Liga Caratinguense de Desportos (LCD) não teve recorde de gols. Mas, também não teve jogo sem bola na rede. Quem foi aos estádios no domingo (11) pela manhã não ficou sem ver gol em jogos marcados por muito equilíbrio.

RESULTADOS

No estádio Dr. Maninho, o Limoeiro bateu o Bonja Jr. por 2 a 0. Também pelo Grupo A, o Manchester perdeu em casa para o 1º de Maio por 1 a 2. Pelo Grupo B, Santo Antônio e América de Santa Efigênia fizeram o jogo com maior número de gols da rodada e terminaram empatados em 3 a 3.

ASBJ 1 X 0 SANTA CRUZ

Em meio a tradicional festa religiosa do Jubileu que faz com que a cidade receba milhares de turistas, Bom Jesus do Galho também abriu espaço para um clássico do futebol regional. A Associação de Bom Jesus recebeu o Santa Cruz. No confronto do primeiro turno, o placar de zero a zero deu uma prévia de que o equilíbrio poderia ser esperado também nesse jogo. Um ótimo público compareceu ao estádio Mário Tristão. A torcida da casa em maior número era só confiança. Porém, a torcida do Gorila também compareceu em bom número e não menos confiante.

Quando a bola rolou, os donos da casa trataram de tentar pressionar o Santa Cruz. Porém, os visitantes também levavam perigo ao gol de Goiaba com boas investidas de Juliano e Kelvin. O Lobo tinha mais posse de bola e buscava o gol explorando bastante o lado esquerdo com o lateral André e o ótimo Luiz Augusto. Entretanto, a defesa do Santa não dava espaço para as finalizações. O clima esquentou quando Luiz Augusto recebeu na linha de fundo, o zagueiro Lucão chegou junto na marcação. O camisa 22 da ASBJ protegeu a bola de costas para o gol de Ricardo Baiano quando recebeu um soco na cabeça desferido pelo camisa 3 do Santa Cruz. Imediatamente se formou um confusão generalizada com os dois bancos entrando em campo e Lucão sendo agredido por um membro do banco da ASBJ. O árbitro Agnado Garcia observou tudo e expulsou Lucão e Luiz Augusto. Ao sair do gramado, Luiz disse que o que aconteceu foi uma vergonha; Lucão por sua vez disse que apenas reagiu a uma cotovelada dada pelo atacante do Lobo.

Na volta para o segundo tempo, com mais espaço em campo, e ânimos acalmados, as duas equipes voltaram pra jogar mais futebol. Aos 17 minutos, depois de mais uma jogada de linha de fundo pelo lado esquerdo, a bola foi cruzada na área do Santa Cruz, a defesa não cortou, o camisa 07 Kaká demonstrou oportunismo e de perna direita, bateu forte pra vencer o goleiro Ricardo Baiano. O tricolor da Santa Cruz tomou o gol exatamente quando estava melhor no jogo.

A torcida do Lobo fez a festa e incendiou o jogo. A torcida do Gorila respondeu a empurrou o time em busca do empate. Porém, apesar de toda a garra do time visitante, a ASBJ soube se defender muito bem e ainda criou pelo menos mais duas oportunidades pra ampliar o marcador. Após cinco minutos de acréscimo, o árbitro Agnaldo Garcia apitou o final do jogo com vitória da ASBJ por 1 a 0.

ASBJ: Goiaba, Gutierrez, Gamarra, William Magrão, André, Edson (Parrão), Xebinha, Lucas Tadeu, Gabriel Louzada (Rogerinho), Luiz Augusto, Kaká (Juninho). Técnico: Fabrício Tristão.

Santa Cruz: Ricardo Baiano, Júlio, Lucão, Rominho, Xandinho (Silas), Gino, Alan, Maike (Danilo), Kelvin (Edgar), Jeguinho (Netinho), Juliano. Técnico: João.

Arbitragem: Agnaldo Garcia foi o central, auxiliado por Agnaldo Morais e Paulo Mariano. Como todo clássico foi um jogo muito pegado, de marcação forte e muito contato. Acompanhando de perto as jogadas e apitando com convicção, Garcia teve boa atuação técnica. O momento que precisou mostrar personalidade não titubeou em expulsar um de cada lado e acabar com a confusão. Não teve influência no placar do jogo.

Rogério Silva

CLASSIFICAÇÃO

Grupo A Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols contra Saldo de gols Limoeiro 11 5 3 2 0 15 3 12 Esplanada 10 4 3 1 0 13 3 10 1º de Maio 10 5 3 1 1 10 8 2 Bonja Jr 3 5 1 0 4 4 14 -10 Manchester 0 5 0 0 5 5 13 -8