Esplanada promove jogo em homenagem aos campeões de 1982 e 2002

CARATINGA – Foi um domingo (11) de festas para os torcedores do Esplanada, afinal eles puderam assistir um jogo que reuniu os campeões de 1982 e 2002. O placar de 3 a 3 serviu para alegrar aqueles que foram ao Estádio do Carmo. Dentre os ex-jogadores, Miltinho, Eustáquio e Robson foram alguns dos representantes de 1982, enquanto Adilsinho, Fernando Bocão, Simão, Majiô, William, Nica, Damiano e Júnior representaram a ‘classe de 2002’.

Um dos idealizadores deste jogo é Geraldo de Souza Genelhu, o ‘Tabajara’. Ele disse que objetivo foi o de homenagear nomes que marcaram a história do clube e também fazer um resgate para que as novas gerações conheçam o que essas pessoas fizeram pelo Esplanada. “O público veio e a festa está bacana”, observou.

Júnior, que é professor do UNEC, jogou no time campeão de 2002 e também foi um dos homenageados. “Em 1982 fui o mascote da equipe. Tinha 10 anos na época. Já em 2002 fomos campeões e fui o artilheiro do campeonato. Como nasci, fui criado e moro na comunidade, isso só reforça os laços de amizade. Então rever os amigos e bater uma bolinha no domingo é sempre bom”.

Paulo Afonso, presidente da Liga Caratinguense de Desportos (LCD), também prestigiou o evento. “Estamos retomando aquela alegria, pois o futebol em Caratinga vai tomando outro rumo. Nos últimos anos temos trabalhado para o fortalecimento de nosso esporte”, avaliou o presidente da LCD.

José Eugênio de Oliveira, o ‘Tremendão’, foi uma das presenças mais festejadas. Ele, que já foi presidente do Esplanada, falou da satisfação em rever os campeões de 1982 e 2002. “Estou emocionado. Vim prestigiar e ver essas pessoas que marcaram seus nomes na história do Esplanada”.