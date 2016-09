Maçonaria Mineira comemora 72 anos de fundação com festa e homenagens

Entre os homenageados do GOB-MG, dois diretores da UNEC

BELO HORIZONTE – A portentosa sede do GOB-MG – Grande Oriente do Brasil – Minas Gerais -, em Belo Horizonte, foi palco, no último sábado (10) de uma das mais belas festas da maçonaria mineira, nos últimos tempos. Com uma profícua e bela trajetória, iniciada em 12 de setembro de 1944, o GOB-MG – Federado ao Grande Oriente do Brasil, a mais antiga Potência Maçônica Brasileira -, tem desenvolvido importante papel em Minas e no Brasil, baseando as suas ações nos princípios que norteiam os trabalhos de uma Instituição considerada universal, discreta, essencialmente filantrópica, filosófica e progressista.

Momentos de muitas homenagens e de socialização do conhecimento, acompanhados por centenas de pessoas que lotaram o salão nobre da sede, na capital mineira e presididos pelo ilustre caratinguense – engenheiro Eduardo Teixeira de Rezende -, atual grão-mestre do GOB-MG. Também presentes o prefeito e o vice-prefeito de Belo Horizonte – Márcio Lacerda e Délio Malheiros, além de deputados, vereadores e representantes de vários clubes de serviço. Depois da entrada das autoridades, das bandeiras e do Pavilhão Nacional – conduzido pelo maçom e coronel PMMG Raul Gonçalves de Melo, ao som da boa música da Orquestra de Câmara da PMMG – e de ser feita a leitura de um salmo bíblico pelo maçom Joaquim Francisco Neto e Silva, grande procurador Estadual/GOB-MG, os presentes assistiram à palestra “Maçonaria e Ação Política”, proferida pelo grão-mestre estadual do Grande Oriente de São Paulo, Benedito Marques Ballouk Filho, ilustre advogado e professor na área do Direito do Trabalho em várias universidades brasileiras.

Em uma noite de muitas homenagens, Eduardo Teixeira de Rezende – grão-mestre do GOB-MG; Celso Rafael de Oliveira, grão-mestre da Ordem Cavaleiros da Inconfidência Mineira – auxiliados pelo grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Eurípedes Barbosa; pelo advogado e juiz de direito aposentado Geraldo Lins de Sales, presidente do Tribunal Maçônico; pelas componentes da Fraternidade Cruzeiro do Sul e pelos Comendadores da Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira prestaram homenagens especiais a personalidades e organizações que, reconhecidamente, colaboraram e colaboram com o desenvolvimento social e a evolução da humanidade. Os professores Antônio Fonseca da Silva – reitor da UNEC – e Eugênio Maria Gomes – pró-reitor e professor da UNEC, grande secretário de Educação e Cultura do GOB-MG e colunista do DIÁRIO DE CARATINGA – foram homenageados com a Comenda Thomás Antônio Gonzaga. Na sessão, além da Comenda Thomás Antônio Gonzaga, foram entregues a “Medalha Tiradentes”, a “Medalha Guido Thomás Marliére, o “Colar do Mérito Cívico Joaquim José da Silva Xavier – Alferes Tiradentes e a “Medalha do Mérito Cívico Thomás Antônio Gonzaga, sendo distinguidas personalidades como o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda; o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Geraldo Domingos Coelho; Jobson Andrade, presidente do CREA-MG; vários deputados estaduais e federais e grão-mestres de dezesseis estados da federação.

Em um dos momentos mais marcantes da solenidade, uma espada que fora doada por D. Pedro I – membro da maçonaria -, à Maçonaria Mineira foi devolvida, formalmente, ao acervo da ARLS General José Maria Moreira Guimarães, jurisdicionada ao GOB-MG, depois de passar vários anos sob a guarda de outra Potência Maçônica. A relíquia foi conduzida por um membro da Ordem Demolay – Cléscio Filho – e entregue ao venerável da Loja, sendo depositada naquele momento em um nicho especialmente preparado para recebê-la.

Encerrando a solenidade, Eduardo Rezende fez uma homenagem póstuma ao grão-mestre honorário João Lemos Salgado – um baluarte da maçonaria mineira e um dos idealizadores da construção da nova sede do GOB-MG, entregando ao seu filho – Eduardo Douat Salgado – o troféu “Excelência Maçônica”. O soberano grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Eurípedes Barbosa Nunes, fez a saudação à Bandeira e o colunista e homenageado, Eugênio Maria Gomes, participou da construção do cerimonial – sob a presidência do grão-mestre honorário do GOB-MG, Amintas de Araújo Xavier – e atuou como mestre de cerimônias. Uma noite que entrará para os anais da Maçonaria de Minas Gerais.