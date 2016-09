“Marcha para Jesus” chega à quinta edição

Centenas de participantes caminharam pelo centro de Caratinga

CARATINGA- A “Marcha para Jesus” chegou à sua quinta edição no último sábado (10). O evento cristão reuniu centenas de pessoas de várias denominações religiosas. A caminhada se deu até a Praça da Estação.

Assim como no ano passado, o evento fez parte da programação do Congresso “Os Semeadores”, em parceria com a Igreja Assembleia de Deus. Religiosos proclamaram o evangelho por meio de louvores e ministrações nas principais ruas da cidade.

De acordo com Jaelson de Oliveira Gomes, presidente da Associação dos Pastores Evangélicos de Caratinga e Região (Pastorear), a cada ano o evento tem ganhado novos participantes. “Pra nós, tem sido sempre um grande desafio e nesses últimos anos temos agradecido a Deus porque temos recebido um apoio direto dos nossos queridos irmãos da Assembleia de Deus, além das demais igrejas que estão sempre dando esse apoio. Só tem sido possível a realização da Marcha para Jesus com o apoio de todos os pastores, que estão diretamente envolvidos na Pastorear, assim como as igrejas que têm nos abraçado, não somente orado, mas também participado, envolvido conosco”.

O evento se tornou tradicional em Caratinga e há a presença marcante de membros de outras religiões, o que é celebrado pelos organizadores, como ressalta pastor Jaelson. “É um motivo de muita alegria ter a oportunidade de proclamar a mensagem que só Jesus Cristo salva, o lema que temos enfatizado. Quando pessoas, não somente católicas, como espíritas e outras religiões participam da Marcha para Jesus conosco, eles são bem vindos porque ali também estão ouvindo a mensagem de salvação e testemunhando Jesus Cristo por único salvador. Nós abrimos a toda a comunidade, uma oportunidade de proclamação do evangelho”.

Uma novidade no evento deste ano foi a participação dos alunos da Faculdade de Teologia “Reverendo Uriel de Almeida Leitão”. “O apoio da Factual foi de suma importância, da rede Doctum de ensino, através do curso de Teologia. Foi muito importante, por várias razões, uma delas a visibilidade desse projeto que nós temos no coração de Deus. Uma oportunidade para captação de novos alunos, divulgação da faculdade e ver como é possível essa interação da teologia, com o povo de Deus, de forma em geral”.

Com o sucesso da Marcha, pastor Jaelson afirma que o momento é, sobretudo, de agradecimentos. “Quero agradecer a Deus pelo privilégio que me concedeu de há cinco anos estar pastoreando aqui em Caratinga e realizando a Marcha para Jesus, com o princípio básico da palavra de Deus e proclamação do evangelho. Agradeço mais uma vez o apoio da Prefeitura, Polícia Militar, imprensa, todos patrocinadores. Louvo a Deus e agradeço pela vida de cada um”.