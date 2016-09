Designados novos investigadores da Polícia Civil para Caratinga e Inhapim

DA REDAÇÃO- Após formatura realizada no dia 25 de agosto, os 945 investigadores da Polícia Civil foram distribuídos pelo território mineiro, de acordo com critérios técnicos e objetivos. A designação foi publicada na edição do último sábado (10), da Imprensa Oficial de Minas Gerais (IOF). A demanda por novos policiais em cada região, índices de criminalidade e violência e o tamanho da população foram usados para definir a lotação dos profissionais.

Pela primeira vez, os aspirantes, todos graduados em ensino superior, ingressam na Polícia Civil, nomeados como policiais civis. Além de passar no concurso público para investigador, todos os aprovados tiveram que participar do curso de formação técnica na Academia de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (Acadepol), por seis meses. Eles foram distribuídos em 33 turmas.

Para a 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Caratinga foram designados sete investigadores: Pedro Silva Celestino, Andresa Maria Nascimento Ribeiro, Rodrigo Fernandes Rocha, Flavia Fernandes Gusmão, Marcia Rosa de Assis, Eder Junio de Oliveira e Lucio de Assis Xavier. Já para a Delegacia de Inhapim foram designados Jânio Carlos Dornelas e Rodrigo Carli de Rezende.