Homem é rendido e tem carro roubado

DA REDAÇÃO – Um roubo de veículo foi registrado na madrugada de sábado (10) no Córrego Cachoeira, zona rural de Bom Jesus do Galho. Os bandidos renderam o motorista e fugiram levando o Fiat Strada, placas PUH 7458.

A vítima contou que trafegava junto de seu filho quando foi obrigada a parar o veículo porque seis homens, que estavam armados e encapuzados, exigiram que ele entregasse o Fiat Strada. A vítima contou ainda que foi agredida com um soco no rosto e retirada do carro junto de seu filho. Ambos foram amarrados e deixados em um matagal.

Assim que conseguiram se soltar, as vítimas acionaram a Polícia Militar.

Os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.