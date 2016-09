Alunos da Arquitetura e Urbanismo/FIC fazem visita técnica aos Centros Culturais de Belo Horizonte

DA REDAÇÃO – No dia 3 de setembro, os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Integradas de Caratinga (FIC) fizeram uma viagem a cidade de Belo Horizonte para a realização de visitas técnicas nos centros culturais da cidade, cujas edificações fazem parte do Patrimônio Arquitetônico nacional e internacional. Os alunos foram acompanhados pela coordenadora do curso, Elisangela Ferreira, pelo professor Leonardo de Souza Caetano e pela professora Márcia Asedias. O objetivo das visitas in loco é proporcionar aos estudantes o conhecimento de obras históricas, suas criações e particularidades.

No período da manhã, os alunos percorreram algumas edificações históricas do centro da cidade, como a Igreja São José que está sob um processo de restauração resgatando as suas características originais da construção de 1910. Posteriormente, foi realizada uma visita mediada às dependências do Palácio das Artes: um complexo cultural que fomenta e difunde a arte e a cultura e proporciona uma multiplicidade de experiências para o público. A construção deste conjunto arquitetônico é de 1941, sendo que o projeto original é de Oscar Niemeyer, mas que posteriormente foi adaptado pelo arquiteto Hélio Ferreira Pinto para adequar as necessidades da época.

Ainda dentro do circuito de visitas, os alunos conheceram o Circuito Cultural Praça

da Liberdade que é o maior conjunto integrado de cultura do Brasil. Neste, os antigos prédios públicos que fazem parte do patrimônio arquitetônico estadual foram transformados em espaços interativos como: acervos históricos, artísticos e temáticos; centros culturais interativos; biblioteca e espaços para oficinas, cursos e ateliês abertos; além de planetário, cafeterias, restaurantes e lojas.

Para o aluno do 2º período, Othon Azevedo, a visita técnica foi bem proveitosa, visto as oportunidades de conhecimento adquiridas “Tivemos a oportunidade de conhecer os pontos turísticos do complexo da Praça da Liberdade e Pampulha, onde

visitamos a galerias de artes e aprendemos os conceitos de cada uma, suas especificidades. Nós pudemos avaliar de perto os diversos estilos arquitetônicos que a cidade de Belo Horizonte possui na sua história em uma pequena parte da capital e isso ampliou nosso conhecimento técnico”.

Para fechar o ciclo, as visitas se encerraram no Conjunto Moderno da Pampulha, projeto do arquiteto Oscar Niemeyer e desenvolvido nos anos 40. O complexo foi criado para que fosse um marco de modernidade com participação do artista plástico Cândido Portinari e do paisagista Burle Marx, como forma de unir a arte e arquitetura.

Segundo o professor Leonardo, a viagem “foi muito importante para que os alunos pudessem conhecer de perto as edificações que são um marco do movimento da Arquitetura Moderna no Brasil. Recentemente o Conjunto da Pampulha foi tombado como Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)”. A coordenadora Elisangela ressalta que “os alunos são estimulados a realizar viagens de estudo, pois elas são essenciais para que eles realizem estudos de caso, como forma de criar repertório para o desenvolvimento de seus projetos arquitetônicos durante os períodos do curso”.