Dia do Administrador é comemorado em grande estilo

Curso de Administração da Unec reúne alunos e professores em palestras

CARATINGA – Uma parceria entre o curso de Administração do Unec – Centro Universitário de Caratinga -, e a empresa ADM – Assessoria e Prestação de Serviços – propiciou uma bela comemoração para os profissionais da Administração – cujo dia é celebrado em 9 de setembro -, na última quinta-feira (8). Os palestrantes Marcel Felipe – administrador e professor do curso de Administração da Unec -, e Anderson Miguel – diretor financeiro do Sicoob – falaram aos presentes sobre a importância da busca do conhecimento para o sucesso dos negócios, abordando assuntos relacionados ao tema central do encontro “Quando o assunto é dinheiro, conhecimento nunca é demais”.

Na abertura do encontro, o professor Eugênio Maria Gomes falou sobre a importância do administrador nas diversas áreas de qualquer organização e de como ele pode ter sucesso nas adversidades e transformar ameaças em oportunidades de negócio, parabenizando a todos os profissionais da Administração pelo seu dia. “O administrador é fundamental em uma organização, inclusive para redefinir o próprio negócio, criando alternativas para a empresa em momentos de crise, quando tudo parece contribuir para o insucesso dos negócios”, destacou o professor – também pró-reitor de Administração da Unec e colunista do DIÁRIO DE CARATINGA – exemplificando a sua fala com o case da Gol, cujo proprietário a criou a partir da drástica redução na utilização de seus ônibus, os quais operavam trazendo passageiros do Nordeste para o Sudeste. Isto, depois de consultar um administrador e fazer o planejamento estratégico da empresa.

Estiveram presentes ao evento o coordenador do curso de Administração, professor Pedro Carlos Santos Junior; o coordenador geral do evento, professor Ênnio Lucca de Souza Oliveira; a professora do curso de administração e que fez o cerimonial do evento, Ana Paula Rodrigues e os proprietários da empresa ADM.

Para Ênnio Lucca, professor titular das disciplinas de Direito, Gestão de Serviços e Adm. Municipal, “foi um momento muito importante para todos nós, quando os palestrantes discorreram sobre temas de real interesse para os administrados. E mais: a parceria feita com uma empresa, criada e administrada por alunos do 6º período do curso, demonstra a qualidade empregada pela instituição em seus cursos, sempre preocupada em entregar ao mercado os melhores profissionais”, destaca o coordenador do evento.

O evento teve o apoio do Centro Universitário de Caratinga, da Sicoob e do CDL – Clube de Diretores Lojistas de Caratinga.