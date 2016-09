Polícia Rodoviária apreende armas durante blitz na MG-111, em Ipanema

DA REDAÇÃO – Wadson Rocha de Oliveira, 43 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (9) durante blitz no km 8 da MG-111, em Ipanema. Ao vistoriar o veículo que era dirigido por Wadson, os militares encontraram um revólver calibre .38, com numeração de série raspada, cinco munições do mesmo calibre e uma espingarda de pressão que não teve sua origem informada.

A equipe formada por sargento Anderson e cabo Fabrício fazia blitz no trecho que liga Ipanema a Manhuaçu. Os militares deram ordem de parada para o motorista de um Renault Sandero. Ao solicitar os documentos obrigatórios, os policiais perceberam que Wadson estava apreensivo. Diante da suspeita, os policiais verificaram o porta-malas e encontraram a espingarda de pressão. Conforme os policiais, Wadson não portava nota fiscal e nem soube informar a procedência da espingarda.

No decorrer dos trabalhos, os militares verificaram que Wadson colocou algo em sua cintura. Ele foi submetido a busca pessoal, sendo encontrado o revólver que estava com cinco munições.

Por ser usado na prática de crime, o carro foi removido ao pátio credenciado. O motorista foi detido e levado para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga, onde foi autuado pelo crime de porte de arma de fogo de numeração raspada, sendo este inafiançável.