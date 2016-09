﻿ Marquim apresenta suas propostas para Imbé de Minas

Comício foi realizado na noite desta sexta-feira (10) e contou com grande participação popular

MBÉ DE MINAS – Na noite da última sexta-feira (10), a coligação “Juntos Podemos Mais”, formada por PSDB PTN e DEM, realizou seu primeiro comício em Imbé de Minas. Os candidatos a prefeito Marcos Antônio do Carmo, o ‘Marquim da Farmácia’, e o candidato vice Gilberto demonstraram confiança diante das pessoas que lotaram a avenida principal para ouvi-los.

Dezoito candidatos a vereador que pertencem à coligação fizeram uso da palavra. Depois foi a vez de Carlos Antônio Pereira, que inicialmente comporia a chapa como candidato à vice. Ele lamentou ter sido impedido de ser candidato. “Infelizmente não posso ser candidato por um ato de covardia de um dos nossos opositores, mas estou aqui para demonstrar meu apoio incondicional e pedir para que votem nessa coligação e elejam Marquim como prefeito de Imbé”, disse referindo ao fato da sigla PTB ter se coligado com outra chapa. Em seguida pessoas que abriram mão de suas candidaturas em virtude da ida do PTB para a outra coligação deram emocionados depoimentos.

O ex-prefeito Reinaldo abriu seu pronunciamento fazendo um apelo à comunidade. “Nem tudo nessa vida se compra com dinheiro. O povo de Imbé de Minas está sofrido, clamando por uma vida mais digna. A gratidão de cada um que me recebe com carinho é a riqueza verdadeira. Essa não tem preço, essa riqueza é a verdadeira herança que não se compra e que não se vende. Peço que cada um de vocês saiba o verdadeiro valor de seu voto. Não se vendam. Votem na saúde, na educação e na qualidade de vida de cada um de vocês. O município precisa voltar a crescer, precisa ser devolvido ao povo. Quem vai ganhar elegendo Marquim e Gilberto são todos vocês”.

Bete, a esposa do candidato à vice, Gilberto pediu ao povo que saiba votar. “Povo não se compra, povo tem que ser bem tratado, precisamos ser tratados com igualdade, respeito e sem discriminação. As pessoas de atendimento, independente de seu voto, os gestores estão aqui para trabalhar em favor do povo. Mas o nosso povo tem memória e dia 2 votará com consciência”.

Marquim abriu seu discurso com uma oração, pedindo a proteção de Deus. Ele estava visivelmente emocionado ao ver a multidão que o apoia; inclusive chegou a chorar em determinados momentos de seu discurso. “Estamos aqui para oferecer propostas para melhorar a saúde, a educação e a infraestrutura. Precisamos resgatar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), valorizar a 3ª idade, o nosso comércio e o nosso pequeno agricultor. Temos que investir na saúde para evitar o que está acontecendo com o hospital de Caratinga, onde prefeituras, como a de Imbé de Minas, deixaram de arcar com sua responsabilidade durante três anos e levou a saúde à falência. Precisamos de lazer, de promover campeonatos de futebol. Precisamos de calçamento, infraestrutura e rede pluvial. Imbé necessita de muitas obras e também de entretenimento e lazer. Precisamos fazer com que o dinheiro de Imbé de Minas fique aqui para resgatar o comércio local”, disse o candidato.

Ao final Marquim da Farmácia ressaltou que não entrou para política para se enriquecer. “Entrei para trabalhar em prol do povo. Depois de ver esta verdadeira multidão me apoiando, minha responsabilidade de fazer o melhor fica ainda maior”.