FUNEC de olho na qualidade e segurança em Saúde

CASU promoverá Jornada sobre o assunto

CARATINGA – Com o objetivo de qualificar, ainda mais, os profissionais e estudantes da área da saúde, o Centro de Assistência à Saúde UNEC (CASU) – mantido pela FUNEC (Fundação Educacional de Caratinga) – realiza a I Jornada de Qualidade e Segurança. O evento acontece no Campus II do UNEC e teve início na manhã de ontem. A próxima etapa será no dia 24 de setembro (sábado).

O público-alvo do evento engloba tanto pessoas ligadas à FUNEC quanto a outras instituições. A I Jornada de Qualidade e Segurança é uma iniciativa do Núcleo de Segurança do Paciente, juntamente com o Núcleo de Educação Permanente da instituição, que promove constantes palestras de qualificação para os colaboradores do CASU. “Estamos abordando os protocolos do Programa Nacional de Segurança, fundamentados na Portaria do Ministério da Saúde GM/MS nº 529/2013. Através desse trabalho, os profissionais estarão capacitados para oferecer um atendimento de qualidade, focando na segurança, o que é de extrema importância em qualquer serviço de saúde nos dias de hoje”, destaca Roberta Neves.

PROGRAMAÇÃO

Seis palestras formam a programação da I Jornada da Qualidade e Segurança. Ontem, a palestra de abertura teve como tema “Protocolo para Cirurgia Segura”, com a professora Marina Moura Faíco, ginecologista e obstetra com doutorado em Fisiologia pela UFMG. Na sequência, o enfermeiro Wendel José Teixeira Costa, especialista em Enfermagem Dermatológica, ministrou sobre “Protocolo de Prevenção de Lesões por Pressão”. Fechando a programação do primeiro dia, foi abordado o tema “Protocolo de Higienização das Mãos” por Naara Karina Maia Batista, enfermeira especialista em Estomaterapia.

Duas semanas depois, será dado prosseguimento à jornada com mais três preleções. A primeira, com o tema “Protocolo de Prevenção de Quedas em Ambiente Hospitalar”, será apresentada pela professora Michele Couto, fisioterapeuta e mestre em Ciências da Reabilitação. Em seguida, a professora Paula Cristina da Silva Botelho, diretora de Enfermagem do CASU, ministrará sobre “Protocolo de Identificação do Paciente”. Logo após, a professora Gisele Vitali Teixeira Dias Laignier, coordenadora de Farmácia do CASU, fará a palestra “Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos”.