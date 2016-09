PAINEL 11-09-2016

Política

As campanhas se acirram pelos quatro cantos da região. Em Bom Jesus do Galho, a terceira maior concentração urbana da região, Padre Aníbal deixou a campanha e agora o candidato é o William Motos, tendo Drª Sabrina como vice em sua chapa. Os comentários são que Padre Aníbal, mesmo fora da disputa, está mais animado do que nunca e entra com força total na campanha de seus apadrinhados.

Joel Tristão

Já a candidatura do 40 de Joel Tristão escolhe hoje quem será seu vice. Andam dizendo que poderia ser Leonardo Gomes (PROS), que é vereador e concorre à reeleição, ou Sebastião do Sindicato. Porém surpresas podem acontecer. Com a candidatura de Dr. Darci sendo impugnada, agora é escolher o vice e bola pra frente.

Santa Rita de Minas

Na cidade de Santa Rita de Minas, a briga entre Alessandro da Farmácia e Ilton Rosa 10 é rua por rua, beco por beco, córrego por córrego, mas Mazinho 20 e Robson Cimini 70 também trabalham como opção para o eleitorado, já que nestas eleições o eleitorado está muito volúvel.

Odiel de Souza

Odiel de Souza, do 15, fez ontem inauguração do comitê no Bairro Santa Zita. A tarde ele fez um arrastão pelas ruas do mesmo bairro. Odiel só pensa em: Andar, andar, pedir votos e pedir votos. Pra ele é a força do 15.

Debate

Os candidatos a prefeito de Caratinga estão se organizando para atender aos pedidos da imprensa local para os debates de televisão. Sem dúvida, será um marco da política local e uma chance do eleitor avaliar os candidatos.

Debate II

Tudo indica que os três canais de televisões estarão fazendo os debates e se organizando para um calendário em que nenhum ofusque o trabalho do outro. Assim quem ganha é Caratinga, que demonstra ser uma forte cidade da imprensa no interior de Minas.