Marco Antônio e Rina Grossi visitam o centro comercial de Caratinga

Candidatos se encontram com ambulantes e funcionários do comércio

CARATINGA – Os candidatos Marco Antônio e Rina Grossi visitaram o centro comercial da cidade e receberam apoio de cidadãos e comerciantes que acreditam no trabalho desenvolvido pelo candidato Marco Antônio à frente da Prefeitura de Caratinga

“Ainda há muito que se fazer, mas estamos com a “Casa” em ordem, saneada. E com todas as dificuldades que passamos com as crises política, financeira e moral conseguimos deixar a prefeitura em ordem e os funcionários com salários em dia, podendo assim realizar suas compras em nosso comércio e planejar a vida”, disse o candidato à reeleição, Marco Antônio.

No final do dia aconteceu um encontro entre os candidatos e os vendedores ambulantes de Caratinga, e nesta reunião Marco Antônio recebeu o apoio da classe, que há muito tempo precisava da segurança de poder trabalhar. “Trabalho há 30 anos como ambulante e a única gestão que se preocupou com os ambulantes foi a de Marco Antônio. Hoje, a segurança de nosso trabalho, é garantida pelas suas ações a nosso favor”, disse um dos vendedores ambulantes.

Finalizando a noite aconteceu reunião com apoiadores da campanha para reeleição de Marco Antônio. “Momento muito propício para um debate entre o candidato e as pessoas, onde puderam tirar as dúvidas e requerer algumas mudanças”, analisou um dos participantes.