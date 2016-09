Padre Aníbal oficializa: “William Motos e Dra. Sabrina são os nossos candidatos”

DA REDAÇÃO – Depois de travar uma batalha judicial para tentar registrar sua candidatura a prefeito de Bom Jesus do Galho, Padre Aníbal Borges acabou desistindo de candidatar-se. “É uma queda de braço que estava disputando e que estava desgastando o grupo e atrapalhando a campanha”, desabafou Padre Aníbal.

O político e religioso relatou ainda que está perseguição o acompanha deste quando assumiu a prefeitura de Bom Jesus do Galho e foi prefeito por dois mandatos. “Nunca tive paz em administrar, sempre fui perseguido principalmente pelos vereadores. Esta condenação é politica e não administrativa, tenho minha consciência tranquila que nunca desviei um centavo da prefeitura de Bom Jesus do Galho”, declarou. Tanto que a decisão da justiça é que o suposto erro foi sem dolo. “A oposição fica falando que tive a intenção de errar, mas a própria Justiça declarou que não tive intenção e que foi uma falha técnica”, explicou.

O ex-pároco de Bom Jesus do Galho, Aníbal Borges, lembrou um dos motivos que o faz a continuar na luta política está na preocupação em melhorar a vida das pessoas. “Quando assumi a minha vida política, sempre tive a intenção de ajudar principalmente os mais desfavorecidos. Graças a Deus como prefeito trabalhei incansavelmente para que este projeto realizasse.”

Padre Aníbal mostra sua tristeza em não poder candidatar-se, mas se diz confiante na vitória do seu grupo. “Nunca estive sozinho, sempre tive um grupo junto comigo que me ajudou administrar e realizar grandes obras em Bom Jesus do Galho. Tenho certeza que vamos vencer está batalha, pois o povo está cansado de tanta injustiça”, declarou.

NOVA CHAPA

Ainda no site do Tribunal Eleitoral aparece o nome de Padre Aníbal, mas no último domingo (4) foi oficializado que a chapa será o seu vice, o comerciante Willian Calais mais conhecido como “Willian Motos” e a médica e vereadora Sabrina Correa, também conhecida como “Dra. Sabrina”. “O grupo está mais unido, está perseguição política está fortalecendo nosso grupo. Tivemos uma grande dificuldade em escolher devido tantos nomes bons. Mas escolhemos Willian Motos e Sabrina, dois grandes companheiros”, afirmou Padre Aníbal.

Ele relatou que deste quando decidiu participar de uma disputa política nunca viu tanta desigualdade numa disputa politica. “Estamos numa campanha do tostão contra o milhão, mas vamos continuar a luta porque estamos do lado do povo”, finalizou Padre Aníbal.

No último domingo (4), após escolher os nomes, foi realizada uma carreata e logo após um comício da Praça Central.