Caratinguenses sobem ao pódio em Simonésia

DA REDAÇÃO – Atletas caratinguenses seguem com bons resultados. Na 3ª corrida em comemoração ao 9º aniversário da Igreja Batista Shallom de Alegria, em Simonésia, que ocorreu no último sábado (3), Amauri Rodrigues Oliveira obteve a primeira colocação. Com o resultado, ele já é tricampeão desta corrida. Também participou da mesma competição, Antônio do Prado Neto, que se classificou em terceiro lugar.

Amauri também participou da Copa Bigmais, em Governador Valadares, no domingo (4). Na segunda etapa ‘Trail Run Masculino’, ele conquistou a terceira colocação. O atleta destaca que persistência e preparação foram fundamentais para conclusão do percurso. “Era uma prova de trilha, um percurso bem diferente do que estamos acostumados e que exigia muito do atleta”, explica Amauri, que já tem sua próxima corrida agendada: a 7ª Corrida Rústica do Contorno de Manhumirim.

Amauri e Antônio do Prado contam com o patrocínio Programa Bolsa Atleta (Prefeitura de Caratinga). Amauri ainda tem patrocínio da JR Pneus e Rio Doce.