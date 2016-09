Posse e homenagem no IHGM

Jornalista Humberto Luiz assume cadeira no Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri

DA REDAÇÃO – Em sessão conjunta com a Academia de Letras de Teófilo Otoni, o Instituto Histórico e Geográfico de Mucuri – IHGM, deu posse a novos membros, dentre eles o jornalista Humberto Luiz Salustiano Costa, que na ocasião também representava o prefeito Getúlio Neiva, daquela cidade. A sessão solene, das mais prestigiadas, aconteceu no salão nobre da Câmara Municipal, funcionando como presidentes as professoras Iris Soriano Nunes Míglio, do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri, e Elisa Augusta de Andrade Farina, da Academia de Letras de Teófilo Otoni.

É mais uma homenagem que Teófilo Otoni presta ao seu filho jornalista Humberto Luiz Salustiano Costa, que no Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri vai ocupar a Cadeira 45, tendo como patrono Francisco de Paula e Silva. Na Academia de Letras de Teófilo Otoni, ele é membro honorário.

Foram homenageadas ainda, com a concessão da Medalha Conselheiro João da Matta Machado para várias personalidades, registrando-se também o ingresso no IHGM dos professores Dr. José Carlos Pimenta, Dr. Leônidas Conceição Barroso e Dr. Francisco Soriano de Souza Nunes.

Naquele auspicioso evento cultural o MAC – Movimento Amigos de Caratinga e a Academia Caratinguense de Letras foram representados pela professora Lígis Maria dos Reis Matos, e os órgãos de imprensa do Sistema Caratinga de Comunicação foram representados pela professora Cláudia Rihan Martins.