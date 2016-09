Hélio Amaral participa de Roda de Conversa no Casarão das Artes

CARATINGA – Na noite desta segunda-feira (12) o jornalista, professor e escritor Hélio Amaral estará no Casarão das Artes para uma Roda de Conversa sobre sua última obra: a biografia de Padre José Lanzillotti. O evento será a partir das 19hs e a entrada é gratuita.

Segundo Hélio Amaral, Padre José foi vigário de Entre Folhas por 22 anos e está diretamente ligado à história do município. Dentre os maiores feitos dele, estão a construção da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, da Casa Paroquial e do hospital da localidade.

O escritor já escreveu oito livros, sendo este seu o primeiro trabalho biográfico. As pesquisas para a confecção desta obra foram intensas e exigiram dele a procura por resquícios da vida de Padre José.

A produção que rendeu 130 páginas promete prender a atenção do leitor já que o autor do livro chegou a viajar para Calábria, no Sul da Itália, para saber o que levou Padre José a vir morar no Brasil, em 1910.

SERVIÇO

Roda de Conversa com Hélio Amaral

Data: 12/09/2016

Local: Casarão das Artes

Horário: 19h

Entrada Franca