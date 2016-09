Alunos de Ciências Contábeis da FIC participam de reunião extraordinária na Câmara Municipal

CARATINGA – Os acadêmicos do curso de Ciências Contábeis das Faculdades Integradas de Caratinga FIC, estiveram na última semana participando da reunião extraordinária na Câmara Municipal da Cidade. Os discentes fizeram essa visita in loco para aprender como acontecem as análises de projetos de leis elaboradas pelo poder Executivo.

Como parte das atividades da disciplina de Contabilidade Geral e Pública, ministrados pela professora Aucione Guimarães, os alunos foram impulsionados a discutir e conhecer os projetos que são aprovados pelo Legislativo que por sua vez, avalia a viabilidade dos projetos propostos pelo executivo. As disciplinas em

questão orientam, controlam e demonstram aos alunos na teoria a organização e execução da Fazenda Pública; o patrimônio público e suas variações. Isso pode ser comprovado na prática através de visitas aos órgãos públicos.

A coordenadora do Curso de Contabilidade salienta a importância da vivência prática na formação profissional no que tange a responsabilidade do poder legislativo. “ É muito grande a responsabilidade que o poder legislativo tem ao analisar, avaliar, aprovar ou não um projeto de lei, visando sempre o bem-estar social. Ele é o olho da população a qual representa, por isso os mesmos devem agir de modo a cumprir e respeitar os princípios constitucionais de maneira legal e impessoal, tomando decisões corretas. Nosso objetivo é que essa percepção seja sentida por nossos acadêmicos”.