Alunos do Curso de Serviço Social participam de recepção festiva e apresentam projetos de pesquisa

CARATINGA – Com o objetivo de fomentar a produção científica através da pesquisa, os alunos do curso de Serviço Social da FIC (Faculdades Integradas de Caratinga) participaram de uma recepção de volta às aulas e apresentaram seus projetos de pesquisa do último semestre. A expectativa era demonstrar para os alunos do curso o produto final de um projeto de pesquisa.

Os dados pesquisados serviram de embasamento para o projeto de intervenção que visa modificar a realidade social de algum território ou alguma demanda de um equipamento social, a partir de uma pesquisa na localidade que levanta o problema social. Os trabalhos fazem parte da disciplina Pesquisa em Serviço Social II.

A coordenadora do Curso de Serviço Social, Lívia Maria Siqueira Fernandes, reforça que essa é uma forma diferente de integrar os alunos do curso de todos os períodos. “Todo início de semestre promovemos no curso de Serviço Social uma noite de boas-vindas diferente e acolhedora onde temos a oportunidade de apresentar aos alunos as propostas do semestre que inicia e ainda promover um momento de integração entre os alunos e professores”.

Os alunos desenvolveram trabalhos com temas relevantes como: