Começa revisão de benefícios do INSS

No ano de 2015 foram emitidos R$ 271.251.957 em benefícios em Caratinga. Ainda não foram divulgados quantos benefícios serão revisados no município

DA REDAÇÃO – A partir deste mês, os beneficiários do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) que se enquadram no escopo da revisão prevista na Medida Provisória nº 739 serão convocados por carta para a realização de perícia médica. Após o recebimento da carta, o beneficiário terá cinco dias úteis para agendar a perícia, por meio da central de teleatendimento 135.

Segundo a norma, quem não atender ao chamado do INSS no prazo estabelecido terá o benefício suspenso. A reativação só ocorrerá mediante o comparecimento do beneficiário e o agendamento de nova perícia.

O DIÁRIO DE CARATINGA entrou em contato com a Assessoria de Imprensa do INSS que informou que algumas localidades já começaram a enviar as cartas na última segunda-feira (5). Agora a execução da ação revisional passa a ser organizada em cada gerência-executiva, que considerará a sua capacidade operacional para definir a data de início da ação. O Instituto divulgará o balanço da revisão mensalmente (o primeiro está previsto para o final de outubro).

Em Minas Gerais serão revisados 36.846 auxílios doença e 191.819 aposentadorias por invalidez. Em Caratinga, de acordo com dados do INSS, em 2015 foram emitidos R$ 271.251.957 em benefícios, sendo R$ 188.137.031 na zona urbana e R$ 83.114.927 na zona rural. Somente no mês de dezembro foram emitidos 24.870 benefícios, sendo 16.060 (urbano) e 8.810 (rural). O valor total de benefícios emitidos naquele mês foi de R$ 20.874.639. Quanto ao número de benefícios que serão revisados no município ao longo desse ano, o INSS não emitiu informações.

O agendamento e a convocação da revisão de auxílio-doença e das aposentadorias por invalidez obedecerão a critérios, entre os quais, a idade do segurado – da menor para a maior, e o tempo de manutenção do benefício – do maior para o menor. Assim, serão chamados primeiro os segurados mais jovens e que recebem o benefício há mais tempo. Para reforçar a convocação, também serão emitidos, a partir de novembro, avisos aos beneficiários por meio dos terminais eletrônicos das agências bancárias.

Nos casos de segurados com domicílio indefinido ou em localidades não atendidas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a convocação será feita por edital publicado em imprensa oficial.

O INSS trabalha com uma possibilidade de reversão entre 15% e 20% para os benefícios de auxílio-doença. Caso esse número se confirme, a economia para os cofres pode chegar a R$ 126 milhões/mês. O valor médio desses benefícios é de R$ 1.193,73.

Veja quanto foi emitido em benefícios nos municípios da região, no ano de 2015