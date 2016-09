Professores de Caratinga participam de paralisação em Belo Horizonte

A ação faz parte do calendário de lutas da categoria para esse segundo semestre. Algumas escolas precisaram suspender as aulas

CARATINGA – Na tarde de ontem, professores da rede estadual de ensino participaram de uma assembleia com paralisação de atividades.

A Assembleia Estadual dos Servidores das Superintendências Regionais de Ensino (SREs) e Órgão Central foi realizada em Belo Horizonte, no Pátio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e foi aprovada pelo Conselho Geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG). De acordo com informações do Sind-UTE o evento teve como eixo a cobrança ao governador pelo cumprimento dos acordos assinados e avanço na negociação da pauta de reivindicações. A ação faz parte do calendário de lutas da categoria para esse segundo semestre.

Em Caratinga, algumas escolas suspenderam as aulas devido à ida dos professores à Assembleia. O DIÁRIO DE CARATINGA procurou a subsede do Sind-UTE em Caratinga, que informou que saiu uma comitiva da cidade em um ônibus com capacidade para 50 lugares.