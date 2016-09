Campanha de Dr. Welington segue na cidade e nos distritos

Junto com o vice, Dr. Giovanni, candidato tem dividido o tempo entre os distritos e reuniões nos bairros de Caratinga

CARATINGA – “Meu compromisso é com o povo, de toda a cidade, dos bairros e dos distritos. Caratinga é uma só, e precisamos nos unir gerando crescimento para todos”. Em reunião no bairro Zacarias, Dr. Welington ressaltou o caminho para Caratinga superar este momento ruim política e economicamente: união.

“Para mudarmos Caratinga, vamos precisar de união, de diálogo, de olho no olho. É isto que iremos fazer. Vou dar um exemplo, a saúde. Hoje a classe médica não conversa com a administração pública, e por isto o povo sofre. Com Dr. Giovanni iremos mudar isto. Vamos unir médicos, profissionais da saúde, escolas de medicina e a administração pública em um único propósito, a transformação da saúde de Caratinga. E para isto precisamos estar unidos agora, em um único propósito, como uma só voz, em busca de uma Caratinga melhor. É por isto que estamos aqui hoje, esta é a nossa meta”, disse Dr. Welington.

SINCERO E SIMPLES

Adélia Efigênia de Andrade é professora e moradora do Vale do Sol, e declarou seu apoio a Dr. Welington e Dr. Giovanni. “Ele transmite sinceridade e simplicidade. Precisamos disto na política. Já conheço os dois, como profissionais, e sempre trataram de forma íntegra honesta, humana. É isto que precisamos. Eles já faziam bem para o povo antes de serem candidatos a prefeitos, e cremos que isto vai continuar na prefeitura”, afirmou a professora.

FAMÍLIA

Já Maria Madalena ressaltou a família de Dr. Welington. “Conheço seus pais, sua família, e sei que tem berço. A verdade é que hoje tá uma bagunça, um prefeito é investigado, o outro foi preso, não sabemos em quem confiar. Chega de bagunça. Vamos votar em um homem de respeito, e o Dr. Welington é um homem de respeito. O melhor para nossa cidade, em respeito da família, do próximo, pelo melhor da cidade. Vai ser muito bom pra nós”, declarou.

AGENDA DR. WELINGTON

Sexta (09 de setembro)

7h30 – Reunião com empresários

8h – Visita a comunidade. Nossa Senhora Aparecida.

17h – Visita a distritos

19h – Inauguração de birô