Dois grandes nomes do PMDB em Minas apoiam Odiel e Dayvid

DA REDAÇÃO – Em recente entrevista, o vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade (PMDB), e o atual de secretário de Saúde, Sávio Souza Cruz (PMDB), confirmaram seu apoio à candidatura da chapa Odiel e Dayvid. Ambos ressaltaram a experiência de Odiel, tanto na política quanto na administração pública.

A expectativa de Sávio Souza Cruz com Odiel na prefeitura é de estabelecer uma produtiva parceria, sobretudo em favor da área da Saúde, fortalecendo a estrutura do setor no município, viabilizando medicamentos e tudo o que for necessário.

O vice-governador Antônio Andrade afirmou que “Caratinga, com Odiel e David, terá todo o apoio do Palácio da Liberdade viabilizando recursos e o que for necessário para o crescimento do município”. Ele ainda ressaltou as qualidades de Odiel, citando conhecê-lo de longa data e afirmando “Odiel é um político cuja principal marca é o trabalho”.