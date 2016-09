INHAPIM – Uma reunião realizada na tarde da última terça-feira (6) na Gerência Regional de Saúde (GRS) de Coronel Fabriciano marcou a reabertura do bloco cirúrgico do Hospital São Sebastião de Inhapim, que estava interditado há mais de dois anos pela Vigilância Sanitária.

Essa é a primeira conquista do hospital após sua nova administração, composta pelos médicos Paulo Pires e José Carlos Silva. De acordo com Paulo, após uma semana de nova vistoria realizada pela Vigilância Sanitária, foi expedido o alvará que autoriza o funcionamento do bloco cirúrgico e maternidade. “O hospital está liberado a fazer todos os tipos de cirurgia e funcionamento em geral. Foi uma conquista grande, que não foi fácil. Agradeço a ajuda de toda a sociedade que contribuiu para que esse momento chegasse e já vamos conversar com os anestesistas para acertar os últimos detalhes e já começar a fazer cirurgias no hospital, mas já está totalmente liberado o hospital em si”.

Segundo a secretária de Saúde, Geisiane Santos, esta é uma conquista de toda a população. “Sabemos que é o resultado de uma batalha árdua travada pelos médicos doutor José Carlos Silva e doutor Paulo Pires e pela Secretaria de Saúde. Sabemos também que o fechamento do bloco cirúrgico foi doloroso, mas foi inevitável, o prédio não atendia às especificações das RDCs (Resoluções da Diretoria Colegiada) que o governo exige. O bloco foi totalmente reconstruído e a população hoje pode contar com cirurgias e médicos de excelente qualidade. Temos cerca de R$ 80.000 para serem gastos com essas cirurgias e com a fila de espera que há no município devido à crise em hospitais da região, os procedimentos cirúrgicos devem ser realizados ainda esse mês, de acordo com a demanda hospitalar e a capacidade instalada do hospital”.

A secretária de Saúde ainda chama atenção para a utilidade do hospital para municípios da região. “Teremos também a comodidade do pré-natal ser realizado no município e as mulheres poderem novamente ter seus filhos em Inhapim. Isso é um conforto que a nossa população merece, sabemos que o atendimento do hospital de Inhapim é diferenciado, humanizado, com médicos 24 horas de plantão. É uma grande conquista, visto que o hospital atende muito bem também às cidades vizinhas. Em breve estaremos credenciando o hospital no Rede Resposta, para atendimento de urgência e emergência”.

Para o médico José Carlos Silva, a expectativa é de que o bloco cirúrgico já esteja funcionando em breve. “Já está liberado a realização de tanto cesarianas, quanto partos normais também. Só vamos acertar os últimos detalhes com os anestesistas, pediatras, mas são mínimos detalhes, acredito que no máximo 15 dias serão realizados cirurgias no hospital”.