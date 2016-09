Grupo In-Cena de Teatro se apresenta em Caratinga

Peça “Em Verdade Vos Digo” será encenada na noite de sábado (10), no Casarão das Artes

CARATINGA – O Grupo In-Cena de Teatro da cidade Teófilo Otoni foi selecionado para o projeto Trilha Cultural, do Instituto Cultural Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG Cultural. O Circulação In-Cena vai percorrer cidades do interior do estado neste segundo semestre e estará neste final de semana em Caratinga e Ubaporanga.

No sábado (10), o espetáculo adulto “Em Verdade Vos Digo” faz única apresentação no Casarão das Artes, em Caratinga, a partir das 20h. Os ingressos estão com preços populares: R$10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia).

No mesmo dia acontecerá uma oficina “Dramaturgia do Corpo”, a partir das 14h. A oficina será ministrada pelo diretor do Grupo In-Cena, André Luiz Dias, e terá duração de três horas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas antecipadamente. Podem participar maiores de 13 anos.

Os organizadores agradecem o apoio da Lanchonete Salgadinhos do Quinzinho, Restaurante Gula e Subway. Mais informações, inscrições para a oficina e venda de ingressos no Casarão das Artes. Telefones para contato: (33) 3322-6224 e (33) 9.8835.4610.