Caratinga celebra 194 anos da Independência do Brasil com desfile cívico

CARATINGA – 7 de setembro de 2016. 194 anos da Independência do Brasil. A data, como de costume, foi marcada pelo desfile cívico, que aconteceu na manhã da última quarta-feira. A abertura do evento, na Praça Cesário Alvim foi marcada pelo hasteamento de bandeiras, que contou com a participação dos atiradores do Tiro de Guerra (TG) 04-003, Banda Santa Cecília e assistidos da Fundação Cidade dos Meninos (Funcime).

Em seguida, o desfile teve início na Avenida Catarina Cimini, com representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), escolas municipais e estaduais, clubes de serviço e grupos religiosos. “Educação Pela Paz”, este foi o tema escolhido para ser abordado pela Secretaria de Educação.

O público marcou presença e acompanhou o evento, que foi encerrado com uma carreata da Polícia Militar, Polícia Civil e do 6º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga.