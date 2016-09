Homem rouba capacete e o troca por pedras de crack

DA REDAÇÃO – Na tarde desta quarta-feira (7), Paulo Sérgio da Silva, 41 anos, foi preso acusado de furtar um capacete. No momento da prisão, ele foi flagrado com duas pedras de crack.

A vítima, 35 anos, acionou a Polícia Militar e disse que deixou sua moto estacionada na Rua Amélia Godinho e que também deixou o capacete no guidom do veículo. Ao retornar, ela percebeu que o capacete foi levado.

Durante rastreamento, a PM foi informada que Paulo Sérgio estava tentando vender um capacete. O homem foi localizado e detido com duas pedras de crack. Conforme a Polícia, ele tentou vendê-las para as pessoas que estavam próximas a um bar. A respeito do capacete, Paulo disse que trocou o objeto pelas pedras de crack e que agiu em parceria com um sujeito conhecido por ‘Biel’, que não foi encontrado pelos militares.

O suspeito foi detido e levado para a Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga. Durante a confecção do boletim de ocorrência, a mãe de Paulo entrou em contato com a PM e disse ele teria lhe furtado a quantia de 400 reais.