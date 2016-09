João Bosco recebe Habeas Corpus e PT reavalia candidatura de Enoque

DA REDAÇÃO- Na tarde de hoje foi julgado o mérito do Habeas Corpus do ex-prefeito de Caratinga, João Bosco Pessine Gonçalves, pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). A decisão foi favorável e João Bosco deixa a prisão domiciliar, respondendo ao processo em liberdade.

De acordo com informações colhidas pela Reportagem, João Bosco não pode deixar a Comarca de Caratinga, está proibido de entrar em contato com os outros investigados e deverá pagar fiança equivalente a 10 salários mínimos.

O DIÁRIO DE CARATINGA também obteve informações de que na noite de hoje, o candidato a prefeito pelo PT, Enoque Batista, representantes que compõem a coligação PT, PSDC e PP e advogados do partido se reunirão para discutir uma possível “substituição”, com a entrada de Pessine encabeçando a chapa para o pleito de 2016. A defesa de João Bosco afirma que ele não tem impedimentos políticos.

A ex-secretária de Fazenda, Angelita Carla Nacife Ferreira Lelis e o advogado Fernando Antônio Maia de Araújo Maia, seguem cumprindo prisão domiciliar. Já o servidor público Leonardo Machado, Figueiredo que trabalhou como diretor do Departamento de Licitações da prefeitura, já responde ao processo em liberdade desde o mês de julho.