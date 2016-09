Emoção marca o primeiro comício de Rogerinho em Entre Folhas

ENTRE FOLHAS – A coligação majoritária “União pela Paz e Progresso” e a proporcional “Por uma Entre Folhas Mais Cidadã” realizaram no último sábado (03) seu comício em Entre Folhas. A coligação tem como candidato a prefeito Edson Rogério, o “Rogerinho”, e Sebastião Bárbara comocandidato a vice. O evento foi cercado de muita emoção tanto pelos candidatos quanto pelo público.

Adriano Oliveira, assessor de Alexandre Silveira e do deputado Fred Costa, defendeu que o progresso de Entre Folhas não pode parar. “Dentro tantas coisas que Rogerinho, toda a frota de veículos da Saúde foi renovada. Sou testemunha da luta de Rogerinho. É muito importante lembrar que Rogerinho fez muito e tem muito a fazer. Entre Folhas está em pleno desenvolvimento e não podemos interromper isso. Rogerinho é o progresso para Entre Folhas”, falou o assessor.

Também fez uso da palavra o senhor José Raimundo, do Córrego dos Macacos, elogiou a postura de Rogerinho. “Gostaria de agradecer aos jovens que aqui se fazem presentes. Peço voto para Rogerinho, pessoa honesta,correta e que valoriza a família acima de tudo”.

Rogerinho fez um discurso emocionante e o público respondeu com gritos e aplausos. “Gostaria de agradecer a Deus e a vocês pela oportunidade de administrar este município. Estou aqui porque sinto que estou atendendo um chamado de Deus, participei de seis campanhas eleitorais, fui vencedor em três delas. Sempre saí com a cabeça erguida. E não será diferente. Acredito na nossa vitória, mas acredito que tudo só é feito de acordo com a vontade de Deus. E eu, como homem religioso que sou, estou preparado para fazer sua vontade. Tenho determinação e quero continuar a servir o povo de Entre Folhas. Todos os recursos que recebo, tenho a honra de falar, foram empregados devidamente, sempre em prol do povo. Temos as melhores propostas, fico muito triste de sermos vítima de calúnias, pois respeito meus adversários.Quero dar continuidade a meu trabalho, trabalho este muito sério”.

DEPOIMENTOS

“Rogerinho é gente boa, é de confiança. Entre Folhas melhorou muito e vai melhorar ainda se estiver em suas mãos”, Manoel de Almeida.

“Os problemas de Entre Folhas foram resolvidos em sua maioria, várias ruas com problemas foram calçadas; agora temos ônibus para levar os alunos para Faculdade e o lixão do ‘alto morro’ foi retirado. Com Rogerinho a cidade vai continuar a crescer”, Ermito Alves Vieira.

“Ele é o melhor, cumpre tudo que ele promete. Ele faz mesmo e tem palavra. Com toda crise que atravessa os municípios fez muito por nossa cidade. Rogerinho é o melhor”, Rose Martins.

“Ele será o melhor para Entre Folhas, que já sofreu muito em mão erradas. Agora que voltamos a crescer nas mãos de quem sabe administrar com competência”, Lúcia Helena.

“Ele é um homem honesto e dedicado. Tem uma grande qualidade: respeita a todos. Não persegue ninguém”, Alessandra de Souza.

“Homem digno, honesto, correto, religioso e de muito caráter”, Jéssica Barbosa.