Inauguração dos comitês de Lucinho do Tomate atrai multidão entusiasmada

SANTA BÁRBARA DO LESTE – “Vamos mudar Santa Bárbara do Leste, passando a história da cidade a limpo, pois queremos construir uma nova realidade”. Essa foi a saudação do candidato da coligação “Pra Santa Bárbara do Leste Mudar, Renovar, Crescer e Avançar”, Lucinho do Tomate (PDT), durante a inauguração oficial do 1º Comitê, na noite de sábado (27/08). O comitê foi instalado numa das localizações mais humildes da cidade, na Avenida Rio Branco, local onde o candidato viveu a maior parte da sua vida.

A inauguração do QG atraiu uma verdadeira multidão, incluindo empresários, comerciantes, autoridades, profissionais da saúde, da educação e população em geral. O espaço lotou e “obrigou” Lucinho a fazer seu pronunciamento de inauguração em plena rua.

Lucinho ponderou que o comitê não será apenas um local para distribuição de material de campanha, ou para servir de ponto de apoio das atividades, mas também um espaço para o exercício da democracia. “O grande diferencial do nosso comitê é que aqui serão realizados encontros e debates onde poderemos, também, apresentar as propostas que trazemos no nosso programa de governo e que irá melhorar a cidade”, salientou Lucinho.

A candidata a vice-prefeita, Vilma Diretora, fez questão de lembrar que Lucinho é candidato pela primeira vez e possui novas ideias para a cidade. “É a hora de fazermos o melhor por Santa Bárbara do Leste e o melhor é Lucinho prefeito”, pontuou Vilma.

Também foi feita uma concentração para a abertura do 2º comitê na sexta-feira (02/09) onde vários apoiadores estiveram presentes e vários depoimentos foram colhidos e estão sendo disponibilizados no site e na fanpage do candidato.