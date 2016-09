Grande público prestigia o comício de Ednilson Lopes e José Nilton em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA – Às 19h do último sábado (3) aconteceu o primeiro comício de Edmilson Lopes e José Nilson no centro de Piedade de Caratinga. A coligação “Piedade é de todos nós”, além de reunir um grande público, contou a presença de mais de quarenta candidatos a vereador, que fizeram um pequeno discurso onde enalteceram o dinamismo e a competência dos candidatos a prefeito Ednilson e do candidato a vice José Nilson. Eles enfatizaram a importância de eleger os candidatos para que Piedade de Caratinga retome o crescimento.

Em seu pronunciamento, o candidato a vice-prefeito José Nilson disse: “agradeço ao apoio desses 42 vereadores que aqui estão para juntos elegermos nossa chapa. Sou uma pessoa simples, tenho orgulho de ter sido plantador de tomates, fui criado na roça e sempre fui muito humilde, mas nunca me faltou coragem para enfrentar os desafios que a vida me proporcionou. Precisei deixar o país para conseguir melhoria de vida, mas sou orgulhoso é de estar aqui. Amo este município e quero ajudar a cada um de vocês a buscar o sucesso em Piedade de Caratinga sem precisar abandonar seus lares para buscar melhoria de vida em outro lugar. Tenho certeza que a força, vontade de fazer, e simplicidade que temos (eu e Ednilson), aliada a grande competência administrativa de Ednilson, e nosso plano de governo, chegaremos lá. Tudo que eu quero para mim e para minha família é o que quero para cada um de vocês”.

Ednilson Lopes iniciou seu discurso com visivelmente emocionado. “Tive a honra de ver esta cidade quando ainda era apenas um pequeno povoado, eu tive a honra de participar da emancipação desse município. Conheço cada canto dessa cidade que tanto amo. Fui motorista de carreta de caminhão, o que me deu uma boa experiência de vida. Se eleito, estarei aqui para trabalhar duro, temos plano de governo e projetos para todos os setores: saúde, meio ambiente, educação, obras, transporte escolar. Precisamos atuar junto da EMATER, oferecer uma saúde digna para nosso povo, precisamos fornecer uniformes e materiais escolares básicos para nossos alunos. Não estou aqui para vender o que não posso entregar. Não me candidatei para tirar ninguém do poder, estou aqui para fazer Piedade de Caratinga a voltar a crescer. Votem com sua consciência, votem em que possa mudar a sua história.Agradeço ao povo que entendeu nosso projeto, atendeu nosso chamado, e agradeço a cada candidato a vereador que ser faz presente”, discursou.