GRATIDÃO IMENSA NO MEIO DO CAOS

Hoje festejamos os 194 anos que o Brasil é uma nação independente. É dia de festa e de alegria, e de agradecer a Deus porque aqui – diferente de outros lugares no globo – podemos cultuá-lo em plena liberdade.

Toda quarta-feira nesta coluna tenho buscado investigar onde e como a Teologia se envolve com o nosso dia a dia. Tenho sido surpreendido por seus ‘vestígios’ em praticamente todas as áreas e momentos de nosso viver e agir diário.

Assim, antes de iniciar, peço ao meu leitor permissão para abrir um capítulo de minha vida pessoal: quero expressar – juntamente com minha família – uma gratidão mais que profunda pela preservação da vida de nossa filha, Anya Lucia Kruger, que sofreu um acidente terrível na sexta-feira p.p. na Avenida Dario Grossi.

Essa gratidão (sinceramente, gostaria que houvesse uma palavra mais abrangente) nós devemos a todos que de uma forma ou outra ajudaram e deram apoio durante e após o seu resgate por uma muito ‘amorosa’ (como Anya os chamou) equipe de bombeiros de Ubaporanga.

Anya é talvez mais conhecida na cidade pelo seu programa da Rádio Cidade “De dentro para fora” que, segundo os inúmeros telefonemas recebidos, era um curto momento de reflexão, mas, também, um bálsamo terapêutico gratuito para muita gente necessitada de nossa cidade e região.

Na sexta-feira ela voltava do Casu, onde atendera pacientes dentro do programa de estágio do seu último semestre de Psicologia na UNEC. Durante o dia ela começara cedo de manhã ministrando aulas de inglês em sua escola de línguas ‘Flow’. Ela tem dado o seu melhor para sustentar sua família, no momento, 4 filhos entre 10 e 17 anos. Nós, os pais, os filhos e as pessoas mais próximas, somos muito orgulhosos de sua ‘garra’ e ética demonstrada no seu dia a dia. Na verdade, desde muito jovem sua maior recompensa pessoal tem sido poder ajudar outras pessoas.

Foi um dia desses de sua vida. Às 19 horas eu a vi saindo do Flow indo para o Casu. Estava cansada, mas – como sempre – cheia de disposição e alegria.

Duas horas mais tarde ela voltava para casa para preparar o jantar para a família. Assim, com o sentimento feliz de ter podido ajudar mais algumas pessoas, ela dirigia seu carro no caminho de costume quando, de repente, sofreu uma ‘fechada’ por uma moto que surgiu do nada, com farol apagado, mas muito barulhenta. Ela se assustou e, mesmo andando em velocidade normal, perdeu o controle, e após várias reações instintivas, bateu no poste de luz, que obviamente reagiu e ‘bateu de volta’ no carro. Mas uma mão invisível a envolveu, protegendo-a inexplicavelmente – as dores musculares são a única sequela que ficou!

Ela mesma – ainda dentro do carro – conseguiu ligar para nós instantes após o acontecido, dando detalhes e pedindo que viéssemos socorrê-la. Um senhor muito educado logo parou e a tirou das ‘ferragens’, afastando-a para fora de perigo maior – choque, fogo ou explosão? Várias pessoas pararam e a consolavam, até que a ambulância chegou. Anya, no chão, olhava para o carro destruído com o poste em cima dele, e cantava em lágrimas, em gratidão, com voz embargada e muito emocionada, olhando para as pessoas ao redor, afirmando: “Olha como Ele (Deus) me ama!”

Chegando à Casa de Saúde, muitas mãos foram se estendendo para ajudá-la, e principalmente, o Dr. Giovanni, que conversava com ela e conosco em cada procedimento para descobrir se tinha havido alguma lesão. E, para nossa alegria e profunda gratidão a Deus, nenhuma escoriação, nenhuma gota de sangue – nada. Só pode ter sido um milagre, um maravilhoso tocar daquele que até os ventos acalmou, que curou leprosos, e ressuscitou mortos – o Autor de nossa fé, Jesus Cristo.

Ficamos um pouco tristes, e indignados também, com a mídia sensacionalista e irresponsável, que, sem ter conversado com qualquer pessoa mais próxima de nossa filha, colocou no ‘ar’ informações inventadas e que dão uma ideia errada, distorcida do acontecido.

Não somos os primeiros a passar por esse tipo de experiência. Do ponto de vista teológico, sinto, contudo, uma certa obrigação – não só por nossa causa – de apelar ao bom senso de jornais, TV e mídia social, enfim, a todos que ‘registram’ momentos em palavras, fotos, ou vídeos, para que sejam mais humanos, mais responsáveis, que não julguem ou provoquem julgamento, e que, acima de tudo, nunca declarem algo que possa denegrir a imagem de uma pessoa. Você, meu caro repórter, profissional ou amador, está fazendo um bem enquanto estiver ajudando a vítima a superar uma dificuldade. Mas, pense somente um instante: – Para que alimentar ainda mais a curiosidade ‘desinteressada’, e por vezes, cruel, que muitas vezes causa dor e tristeza adicional para quem já tem um fardo extra a carregar?

Temos escrito nesta coluna sobre noticias que trazem ânimo, que engrandecem o ser humano, que procuram revelar o ‘outro lado’ da história, o qual – se formos sinceros – sempre está imbuído com sinais de vida e esperança. A Teologia nos faz entender que isso que é o certo: que a verdade maior é aquela que também faz o bem, que promove a vida!

Neste dia em que celebramos nossa pátria amada, eu quero apelar pelos princípios mais elevados, do bem, da justiça, da humanidade. Represento aqui todos aqueles que foram atingidos por alguma tragédia. Reitero que haja uma reflexão sobre a ética profissional e sobre as consequências de palavras e reações cuja origem é a desinformação, o ‘diz que diz que’, ou a fofoca.

Por fim, e a razão maior para hoje, convido a todos que se juntem a nós em nossa gratidão a Deus pela vida de nossa filha, que já trouxe esperança a muitas pessoas, e que certamente continuará a passar adiante o que elarecebeu do seu Criador: amor.

Rudi Augusto Kruger,

Diretor da FACTUAL, rudi@doctum.edu.br

Passe hoje ainda na nossa Secretaria para iniciar o seu processo de matrícula.

Visite nosso site WWW.doctum.edu.brou ligue para (33)9-9915-9002 ou (33)3322-6226.

A FACTUAL – Faculdade de Teologia de Caratinga Uriel de Almeida Leitão é mantida pela Rede de Ensino DOCTUM.