Juninho Tristão e Dr. Darci reúnem grande público em Quartel do Sacramento

BOM JESUS DO GALHO – Depois de inaugurar o birô de campanha no último sábado (27/8) em Bom Jesus do Galho, o candidato a prefeito Juninho Tristão e o candidato a vice Dr. Darci, da coligação ‘Bom Jesus, Socialismo e Democracia’, formada pelos partidos PSDB, PROS, PPS, PRB, PDT e DEM, estiveram na noite desta sexta-feira (2) no distrito de Quartel do Sacramento. Um grande público compareceu ao evento para ouvir as propostas dos candidatos.

Também participaram do comício os candidatos à Câmara pela coligação ‘Bom Jesus, Socialismo e Democracia’, além de lideranças municipais e do prefeito Jadir José da Silva.

CANDIDATOS APRESENTAM AS PROPOSTAS

Em seu discurso, Juninho Tristão ratificou o compromisso de transformar o município através de uma gestão empresarial com foco em controle de custos, renovação e estruturação da máquina administrativa. Segundo o candidato, essa seria a maneira de gerar empregos e valorizar quem produz e trabalha em todo o município.

Entre os projetos que Juninho pretende realizar, caso eleito, está a reestruturação de todos os PSFs (Programa de Saúde da Família), a criação da casa de apoio em Belo Horizonte para receber pacientes que buscam atendimento na saúde na capital mineira, a implantação da educação em tempo integral nas escolas municipais e criar centro de convivência.

Juninho Tristão, que durante seu pronunciamento foi aplaudido diversas vezes, ressaltou a importância da volta do policiamento em Quartel do Sacramento. Para o candidato, essa é uma das questões das ações mais urgentes a serem tomadas. Ele também destacou outra de suas propostas. “Precisamos fazer mais pelo meio ambiente. Para isso, uma questão primordial é o centro de tratamento de esgoto”.

Ao final de seu discurso, Juninho ainda fez questão de pedir a todos que façam uma “campanha limpa, honesta, e, acima de tudo, em paz”.

Bastante aplaudido, Dr. Darci pediu o voto de cada um dos presentes para Juninho. “Vocês me conhecem há mais 30 anos. Eu tenho a honra de estar aqui e poder pedir, pois confio no Juninho, na sua dignidade, na sua honestidade e na sua grande capacidade administrativa. Tenho certeza de sua capacidade. Ele saberá aplicar o dinheiro público de forma correta, promovendo o crescimento do nosso munícipio. Peço o seu voto, também, para os vereadores da nossa coligação”, argumentou Dr. Darci.

Os candidatos à Câmara Municipal também fizeram questão de exaltar a grande competência de Juninho para administrar.

DEPOIMENTOS