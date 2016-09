Associação Korion se destaca na quarta etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo

DA REDAÇÃO – Entre os dias 27 e 28 de agosto, a cidade de Ouro Branco recebeu a quarta etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo. E mais uma vez a Associação Korion de Desportos foi destaque, obtendo 34 medalhas de ouro, 13 de prata e uma de bronze.

A direção da Associação Korion disse que, novamente, após muitas dificuldades para obter o transporte, a instituição foi até Ouro Branco e mais uma vez conseguiu ficar entre as melhores de Minas Gerais. “As conquistas foram brilhantes e com uma quantidade expressiva de medalhas. Mais uma vez abrilhantamos o nome de Caratinga. Gostaríamos de agradecer a todos que nos ajudaram a participar dessa competição”.

Dentre os destaques da Korion, estão aqueles que participam do Bolsa-Atleta, Luciana Cardozo (campeã nas modalidade poonse, kiopa e luta); Thaisa Paulista (campeã nas modalidade luta); Walison Paulo Soares (campeão na modalidade luta) e Tayrone Tadeu (vice-campeão na modalidade luta). “Dentre estes atletas, Luciana Cardozo briga por uma vaga na Copa do Brasil, que será disputada no final de novembro em Brasília/DF”, informa a direção da Korion.

Agora os atletas se preparam para a quinta etapa do Campeonato Mineiro, que acontecerá em Itabirito.

ATLETAS QUE ESTIVERAM EM OURO BRANCO

Analice de Oliveira Silva, Antônio Carlos Teixeira Costa, Arthur Nunes Costa, Artur Costa Pereira, Bianca Prates de Souza, Bruna Borges, Dalton Jacinto Costa, Daniel Dutra, Daniel Silva Berbert, Daniela Ferreira Batista, Erica Luiza, Guilherme Silva Miranda, Henrique da Mata, Henrique Luiz de Andrade, Igor Silva Galdino, Izadora Teixeira, Jhonata Luís Costa, Juliana Antunes, Larissa Formaggini, Leonardo Soares Dutra, Leticia Prates, Lucas Nunes Costa, Luciana Cardozo Rocha, Luís Felipe Dutra Silva, Luiz Fernando Flores, Luiz Gabriel Rosa Formaggini, Luiz Gustavo Barbosa, Luiz Paulo Prates, Marco Antônio Barbosa, Renata aparecida Rodrigues, Tayrone Coelho, Thaisa Paulista Simões, Vitor Hugo Gusmão, Wallison Paulo Soares e Welerson Barbosa, tendo como técnicos os professores Igor Silva Galdino Mathias, faixa preta 3º DAN; e Weliton de Oliveira Souza, faixa preta 2º DAN.