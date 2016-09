FUNEC comemora o “Dia do Profissional de Educação Física”

Pacientes do CASU e outras unidades comemoram a data

CARATINGA – Em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física, 1º de setembro, a Clínica de Fisioterapia do CASU – mantida pela Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC) – preparou uma programação especial para seus profissionais e pacientes. A tarde de atividades envolveu ginástica, dança, jogos e um lanche de confraternização.

Todos os participantes do evento praticam o treinamento funcional, atividade voltada para a reabilitação que a Clínica de Fisioterapia desenvolve desde dezembro de 2015. Nele, grupos de até 15 pessoas se reúnem para praticar os exercícios específicos que auxiliam nos tratamentos a que cada um está sendo submetida. “Muitos desses praticantes vêm encaminhados por fisioterapeutas que lhes dão alta. O treinamento é uma forma de manter a evolução de suas condições físicas”, conta Ester Junia F. Faria, profissional de Educação Física responsável pelo treinamento. Durante a comemoração, foram preparadas atividades que os grupos pudessem fazer todos juntos.

Um desses pacientes é dona Mariana Vieira da Silva, de 64 anos. Há quatro meses ela procurou a Clínica de Fisioterapia do CASU (Centro de Assistência à Saúde do UNEC) para se tratar de problemas na coluna, e em cerca de um mês foi transferida da fisioterapia tradicional para os exercícios do treinamento funcional. “Quando cheguei para começar o tratamento, eu não conseguia nem me virar na cama de tanta dor, os exercícios eram pesadíssimos de fazer. Hoje em dia, acompanho todos, não falto em nenhum treinamento e não espero sair tão cedo”, revela.

Além do CASU, a FUNEC comemorou o Dia do Profissional da Educação Física em várias outras unidades, através do curso de Educação Física oferecido pelo Centro Universitário de Caratinga. Diariamente, a instituição oferece ginástica laboral e dança aos seus funcionários, mantém o Clube da Feliz Idade, além de atuar em diversas comunidades e escolas da rede pública, levando treinamento funcional a grande número de pessoas.