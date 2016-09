Copasa mantém rodízio de abastecimento em Caratinga

CARATINGA – A Copasa informa que nos últimos dias foi registrada uma redução drástica do volume de água normalmente captado pela empresa, no Córrego do Lage, manancial utilizado pela empresa para o abastecimento do município de Caratinga.

Conforme a Copasa, a situação é causada pelo prolongado período de estiagem na bacia hidrográfica do Córrego do Lage. “Sendo assim, a Copasa adotará o rodízio em toda a cidade, inclusive nas partes mais altas”, informa a empresa.

PROGRAMAÇÃO DO RODÍZIO

Dia Região Desabastecida Inicio do Desabastecimento Dia Término do Desabastecimento Período de Interrupção Data Horário Data Horário Sábado Regiões 1 e 3 03/09/2016 A Partir de 12:00 h Domingo 04/09/2016 Até as 23:50-h 35:50 h Domingo Regiões 1 e 2 04/09/2016 A Partir de 23:50 h Terça 06/09/2016 Até as 11:50-h 35:50 h Terça Regiões 2 e 3 06/09/2016 A Partir de 11:50 h Quarta 07/09/2016 Até as 23:50-h 35:50 h Quarta Regiões 1 e 3 07/09/2016 A Partir de 23:50 h Sexta 09/09/2016 Até as 11:50 h 35:50 h Sexta Regiões 1 e 2 09/09/2016 A Partir de 11:50 h Sábado 10/09/2016 Até as 23:50 h 35:50 h Sábado Regiões 2 e 3 10/06/2016 A Partir de 23:50 h Segunda 12/09/2016 Até as 11:50 h 35:50 h Segunda Regiões 1 e 3 12/09/2016 A Partir de 11:50 h Terça 13/09/2016 Até as 23:50 h 35:50 h

REGIÃO 1

Bairros: Limoeiro (parte Alta), Floresta, Monte Verde, Santo Antônio (parte alta); Anápolis (parte baixa); Morro da Antena, Esperança; Seminário; Moacir Maria; Zacarias; Morro do Escorpião; Loteamento Jaci Junqueira, Loteamento Silva Araújo, Parte do Centro (Rua Cel. Antônio da Silva, Av. Catarina Cimini, Rua Cel. Pedro Martins, Praça Cesário Alvim, Av. Moacir de Matos(da praça até o n. 489), Rua Dona Julica, Av. João Caetano do Nascimento, (da Rua D. Julica até à ponte da BR 116, sentido Santa Rita de Minas); Vilas e travessas dessa região.

REGIÃO 2

Bairros: Limoeiro (parte baixa); Morro Caratinga; Polivalente; Nossa Senhora Aparecida I, Conjunto Habitacional; Morada do Lago II; Loteamento Tãozinho Vilela, Santa Cruz (parte alta); Rodoviários; Santa Zita, Isaltino Lopes, Loteamento Itaúna, Santo Antônio (parte baixa), Parte do Centro (Av. Olegário Maciel (da praça Getúlio Vargas até o n. 198), Rua Raul Soares, Rua João Pinheiro, Rua Princesa Izabel, Rua Capitão Paiva, Praça Monsenhor Rocha (Conceição), Rua Lindolfo Soares carvalho, Rua Santo Antônio(até travessa Santa Fé), Rua Dep. Dênio Moreira de Carvalho (até vila Miranda); Vilas e travessas dessa região.

REGIÃO 3

Bairros: Nossa Senhora Aparecida II; Monte Líbano; Anápolis (parte alta); Santa Cruz (parte baixa); Esperança, Bela Vista; Doutor Eduardo; Anápolis; Bairro das Graças; Av. Dário Grossi; Morada do Lago I; Salatiel; Esplanada, Vale do Sol; Bairro Dário Grossi, Belvedere.