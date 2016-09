Comício de Geraldo Marquim movimenta o Bairro de Lourdes, em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – O primeiro comício da coligação “Para Santa Bárbara Continuar Avançado”, realizado no Bairro de Lourdes no último sábado (4), teve grande participação popular. A coligação traz como candidato a prefeito Geraldo Marquim e Tiago da Saúde como candidato a vice. A coordenação da campanha relatou que “o sucesso do comício já era esperado, uma vez que o bairro foi um dos mais favorecidos durante o governo do prefeito Zé do Nubim, e Geraldo Marquim tem o apoio irrestrito do prefeito”. O ponto alto do comício foi a receptividade carinhosa das pessoas com Geraldo Marquim, que faziam questão de cumprimentá-lo, conversavam e tiravam fotografias.

O locutor convidou moradores do bairro a concederem depoimentos sobre os benefícios que o bairro recebeu durante o governo de Zé do Nubim. Dona Luzia disse que “foi o Zé do Nubim que pavimentou todo o bairro e Geraldo vai fazer mais ainda”. Cristina lembrou que “Zé Nubim fez a maior creche da região e confia em Geraldo e Tiago para administrar a cidade, pois eles têm experiência”. Dodora relatou que Zé do Nubim trocou toda frota de veículo e que tem certeza que Geraldo e Tiago são competentes e sabem administrar, “farão ainda mais pela nossa cidade”.

Geraldo Marquim discursou sobre a grande oportunidade de poder ser candidato. “Se Deus permitir que eu seja eleito, tenho certeza que faremos um grande governo. Zé do Nubim já reestruturou a frota de veículos, fez as obras de maior necessidade, investiu na educação e saúde, agora teremos condições de fazer o que ainda não deu tempo de concluir. Temos um plano de governo e ele não é fantasia, pode e vai ser concluído”.

Geraldo ressaltou que Santa Bárbara do Leste precisa de alguém que resida no município, paga impostos no município e vive os problemas e soluções. Ele anunciou ainda uma quadra para o bairro se eleito for, “local não só para a prática de esportes, mas também para eventos”. Geraldo lembrou que seu plano de governo contém dez ações para cada secretaria, atingindo todas as áreas de maior necessidade da população.

O candidato a vice-prefeito Tiago da Saúde lembrou que o plano de governo da coligação foi elaborado por professores, empresários, igrejas, populares e outros. “É um plano viável e será executado, foi feito com seriedade, compromisso, carinho, e acima de tudo dentro da realidade e da necessidade da população”, declarou o candidato a vice.

O atual prefeito Zé do Nubim foi enfático ao dizer que o apoio a Geraldo Marquim e Tiago da Saúde foi escolha do grupo e levou em conta a competência, honestidade, caráter e carinho que os candidatos tem por Santa Bárbara do Leste. Zé do Nubim ainda falou sobre as grandes obras realizadas no Bairro de Lourdes.

Os candidatos a vereadores fizeram uso da palavra pedindo que a população apoie a chapa completa para que Geraldo e Tiago consigam fazer um bom governo, alguns lembraram que a Câmara Municipal travou o investimento que seria para asfaltamento, o que atrasou em muito a conclusão dos serviços.