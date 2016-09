Dr. Welington e Dr. Giovanni fazem grande carreata com Misael Varella

Deputado declarou total apoio aos candidatos do 25. Presidente da Fundação Cristiano Varella anunciou parceria para recuperação da saúde de Caratinga

CARATINGA – Dr. Welington e Dr. Giovanni realizaram nesta segunda (5), uma grande carreata pelos bairros de Caratinga e pelos distritos. Cerca de 70 carros participaram da mobilização, que começou às 9h30 da manhã e terminou por volta das 15h, nos distritos.

A carreata contou com a presença do deputado federal Misael Varella, e do presidente da Fundação Cristiano Varella, Sérgio Dias Henriques. Misael Varella falou sobre a capacidade de Dr. Welington, e ressaltou a oportunidade que Caratinga tem neste período eleitoral. “Vocês estão tendo a oportunidade de escolher o melhor nome para a administração municipal que esta cidade poderia ter. Dr. Welington é um amigo nosso, e irá guiar Caratinga, esta cidade tão querida por mim, rumo a um novo tempo, de mudanças, de melhorias, de crescimento”, afirmou o deputado. Lael Varella, deputado por sete mandatos e pai de Misael, não pôde estar presente no evento desta segunda, mas declarou apoio a Dr. Welington e Dr. Giovanni.

Sérgio Dias, presidente da Fundação Cristiano Varella, ressaltou o apoio e colaboração da entidade para Dr. Welington e Dr. Giovanni. “Estamos com Dr. Welington e Dr. Giovanni nesta caminhada rumo a uma saúde digna em Caratinga. E a Fundação Cristiano Varella, que gerencia o Hospital do Câncer de Muriaé, irá apoiar esta gestão. Com nossa expertise e a capacidade e força de vontade destes dois homens, iremos sim fazer uma cidade melhor”, disse. A Fundação Cristiano Varella atende hoje a mais de 260 municípios de Minas Gerais e ainda de outros estados, com uma abrangência populacional de mais de quatro milhões de habitantes. Já o Hospital do Câncer de Muriaé é considerado o melhor de Minas em seu segmento, e um dos melhores da América Latina.

Comício

Nesta terça-feira (6), Dr. Welington e Dr. Giovanni farão um grande comício. Será na Travessa do Comércio, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, a partir das 19h.