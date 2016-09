Marco Antônio e Rina Grossi são recebidos com muita alegria nos distritos de Cordeiro de Minas e Dom Modesto

CARATINGA – A equipe do “14” esteve em Cordeiro de Minas na abertura de birô de candidatos a vereador com grande participação popular e registro de apoio. Uma noite cheia de surpresas com a recepção dos moradores de Cordeiro. A manifestação de apoio à reeleição de Marco Antônio fortaleceu ainda mais o compromisso de fazer por aquela comunidade que acaba de receber o asfalto da “Serra” que era uma necessidade antiga da população, facilitando o acesso ao distrito e agilizando a vida de todos.

Além do asfalto da Serra, a comunidade também está recebendo a tão sonhada escola municipal Professora Conceição Martins da Silva. Outra grande visita que Marco Antônio e Rina Grossi fizeram foi no distrito de Dom Modesto. Logo que Marco Antônio e Rina Grossi chegaram à comunidade, o povo se juntou à “equipe do 14” pelas ruas do distrito. Dom Modesto também recebeu obras e projetos na gestão de Marco Antônio. A comunidade usufrui do Espaço Cidadania, a reforma da Unidade de Saúde e asfaltamento de um trecho que liga o distrito à cidade.

Finalizando os trabalhos a comunidade se uniu em um grande círculo agradecendo a Deus em oração pela visita.

Ontem, Marco Antônio e Rina se encontraram com o Sindicato dos Taxistas numa reunião muito esclarecedora. Na parte da tarde se encontraram com atletas, visitaram empresas e comerciantes no Centro, fechando a noite com uma grande reunião com famílias na Avenida Dário Grossi.

BOX

AGENDA DE MARCO ANTÔNIO E RINA PARA ESTA TERÇA-FEIRA – 6/9

8h às 9h – Gravação de programas

9h30 – Visita ao comércio do Centro com concentração na Praça Getúlio Vargas

13h30 – Visita ao comércio no Centro com concentração em frente à Catedral São João Batista

19h – Encontro com lideranças