Eleitor, conheça as propostas de quem irá governar Caratinga nos próximos 4 anos

CARATINGA – Ao longo dessa campanha eleitoral, o DIÁRIO irá apresentar para o eleitor quais são as principais propostas daqueles que concorrem à prefeitura de Caratinga. Para isso, fizemos a mesma pergunta para todos os candidatos e faremos a publicação sempre na mesma edição.

Nas questões, os assuntos mais pautados no dia a dia do caratinguense. Hoje os candidatos respondem sobre saúde, mobilidade urbana, escolha de secretariado e a respeito da geração de emprego.

No próximo domingo (11), traremos mais respostas dos candidatos à prefeitura de Caratinga. Informamos ao leitor que a colocação das respostas obedece a ordem alfabética dos candidatos.

Qual a proposta do senhor para solucionar os problemas do setor de saúde em Caratinga, principalmente na questão do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora?

Dr. Welington – Eu, juntamente com o Dr. Giovanni, estou bem atento aos problemas da saúde de nossa cidade, que não é apenas o fechamento do Hospital e do PAM. O possível fechamento do Hospital e do PAM é uma consequência de uma série de decisões erradas. Caratinga chegou a ter três portas de entrada para atendimentos de urgência e emergência. A administração atual fechou, deixou apenas uma, que não tinha capacidade para atender a demanda. A decisão se mostrou ruim, e somada a vários outros erros, vivemos a situação da saúde hoje. Vamos equacionar a gestão municipal com a boa vontade da Faculdade de Medicina e da classe médica. Hoje, a classe médica não tem bom trânsito junto a gestão municipal. Hospital Municipal é anômalo. Administrado pela igreja, mas sem diálogo com o povo, porque não tem quem o administra. Não há Conselho Administrativo, só investimentos do município, que não tem como o administrar. É tudo feito às escuras, infelizmente. Vamos promover uma gestão compartilhada, administração pública e hospital, dialogando, juntamente com a estrutura e potencial da Faculdade de Medicina. Não são pontos isolados, e sim o conjunto atuando de forma ordenada para o benefício de toda a cidade. Várias engrenagens de um grande equipamento, que fará a saúde de Caratinga funcionar para toda a população. É esta a nossa visão de saúde, é esta a nossa visão de futuro para Caratinga.

Enoque – Um prefeito não pode assumir a responsabilidade de gestão visto que o hospital não é uma instituição pública municipal. É preciso buscar parcerias na instância estadual e federal, fazer uma avaliação da possibilidade de aumentar o recurso ou ajuda mensal, mas principalmente, mobilizar os municípios que dependem do atendimento em Caratinga e elaborar junto à administração atual um plano de contribuição que seja proporcional à arrecadação de cada município bem como o volume de atendimento mensal.

Márcio Didi – Readequação e modernização de toda Secretaria Municipal de Saúde, inclusive reforma do Estatuto dos Servidores, bem como do Plano de Cargos e Salários; Plano de Carreira com Progressão Salarial; Gratificação por Função, dentre outros benefícios e obrigações para os servidores.

Postos de Saúde dos bairros funcionando regularmente, com medicamentos nas prateleiras das farmácias municipais, em especial os medicamentos de atenção básica.

Estruturação das equipes dos Programas da Saúde, tais como “Programa Saúde da Família” e “Saúde Bucal”. Implantação de novas equipes, se necessário.

Quanto ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora temos como uma dura realidade, principalmente, no tocante à Saúde dos Usuários de Caratinga. Chegou nesse caos, devido a irresponsabilidade dos administradores e principalmente, se não tinha como atender o município de Caratinga, como atenderia demais municípios da região. Não cumpre o papel de Pronto Atendimento Municipal, imagina de Pronto Atendimento Regional?

Solução 1: Para Caratinga – Construção da Unidade de Pronto Atendimento funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana resolve grande parte das urgências e emergências, como pressão e febre alta, fraturas, cortes, infarto e derrame. Com isso, ajuda a diminuir as filas nos prontos-socorros dos hospitais. A UPA inova ao oferecer estrutura simplificada, com raio-X, eletrocardiografia, pediatria, laboratório de exames e leitos de observação. Nas localidades que contam com UPA, 97% dos casos são solucionados na própria unidade. Quando o usuário chega às unidades, os médicos prestam socorro, controlam o problema e detalham o diagnóstico. Eles analisam se é necessário encaminhar a um hospital ou mantê-lo em observação por 24 horas.

Solução 2: Para Caratinga e Região – Nomeação de um Conselho Gestor com representantes de todos os segmentos da sociedade (Médicos; Enfermeiros; Empresários; Político; demais) para Administrar o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Implantação de Gestão equilibrada entre receitas e despesas e com renegociação do Passivo a médio e longo prazo.

Marco Antônio – Primeiro trabalho que deve ser feito e o principal, que é responsabilidade direta do município, é continuar investindo na atenção primária, que são justamente os PSF’s – Programa de Saúde da Família. Continuar investindo maciçamente com médicos 40 horas, com agentes e com toda a estrutura bem montada para diminuir a demanda da urgência e emergência. Investindo primeiro em prevenção, diminuiremos a urgência e emergência.

A questão hospitalar é de responsabilidade do governo Estadual e Federal, no qual o nosso município repassa recursos advindos do Ministério da Saúde. O Hospital está subfinanciado e precisa fazer uma nova contratualização, para que aumente o valor repassado para o hospital e isso já esta em curso. Já foi repassado para a sociedade o déficit do hospital que é de um milhão e seiscentos mil mensal. Como o hospital é de responsabilidade do governo Estadual e Federal nós temos que nos mobilizar, o que já fizemos. O Estado tem comprovado e atestado a necessidade de mais investimentos, agora nos resta a sensibilidade das esferas estaduais e federais para fazer o investimento justo ao HNSA.

Odiel – Em pesquisa recente mais de 90% da população de Caratinga coloca a saúde como prioridade para o próximo governo. Isso se deve a adoção de políticas públicas frágeis e insuficientes.

As nossas prioridades na área da saúde serão:

Fortalecer as unidades de saúde, PSFs como primeira porta de entrada do usuário, com foco na qualidade e humanização, evitando a procura aos serviços de urgência. Fortalecer a gestão compartilhada com os entes federais e estaduais. Reforçar a tarefa junto ao Estado e a sociedade de Caratinga perante a necessidade de investimentos no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Aprimorar a rede de urgência e emergência retomando a obra a UPA. Articular a urgência/ emergência com outras redes de atenção e apoio dos municípios que são atendidos na cidade. Aprimorar o setor de regulação de forma responsável. Que todos os usuários sejam contemplados em todo nível de atenção à saúde de forma igualitária. Estruturar uma rede atendimento aos portadores de câncer com encaminhamentos para uma unidade de assistência de alta complexidade em oncologia. Reestruturar a Vigilância em saúde. Reduzir os números de casos de dengue, zika e chikungunya. Fortalecer o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD). Fortalecer o Centro de Fisioterapia, Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), Saúde Bucal, Assistência Farmacêutica e Farmácia Popular. Implantar Academia da Saúde em outros bairros e distritos. Aprimorar o transporte sanitário. Fortalecer o enfrentamento da dependência de álcool e drogas. Retornar com a casa de repouso para os usuários de tratamento fora de domicilio em Belo Horizonte.

Van Gogh – O setor de saúde é um desafio muito grande. Em primeiro lugar, como tudo que fizermos no nosso governo, vamos dar total conhecimento à população do que acontece, o quanto de dinheiro temos para a saúde e onde será utilizado. Implantaremos a medicina natural preventiva, que dá resultados excelentes, principalmente em relação às verminoses, endêmicas em nosso município, se não tratadas levam a diversas doenças graves. A questão do hospital é muito grave, o município enfia grande quantidade de dinheiro no hospital (obrigatoriamente, pois o dinheiro vem especificamente para isto), porém não pede contas do uso deste dinheiro. O próprio prédio do hospital, construído há mais de 50 anos está caindo aos pedaços, as paredes, pisos, a rede elétrica, etc., etc., é necessário e urgente reivindicarmos junto aos deputados, governo do Estado, governo federal, Ministério da Saúde, um novo prédio para abrigar o hospital, de preferência que seja um hospital regional com especialidades que Caratinga ainda não tem, não adianta ficar fazendo remendo naquele caco.

Para muitos, o trânsito de Caratinga está insustentável; o que o senhor irar propor para melhorar a mobilidade urbana?

Dr. Welington – Caratinga precisa de uma reestruturação no trânsito de forma geral. Tanto para resolver o problema atual, que é sim insustentável, como para planejar a cidade para o futuro. Iremos, sim, fazer a cidade voltar a crescer, novas empresas, novas instituições e o trânsito precisa ser adequado a isto. Mas, não vamos fazer ‘gambiarra’, mudança sem planejamento. Iremos trabalhar em três etapas. A primeira é a realização de um estudo de viabilidade do trânsito, profissional, por gente especializada em trânsito de cidades grandes e em crescimento. Este estudo irá abordar tudo, trânsito no centro, nos bairros, na BR, nos distritos, volume de veículos, transporte público urbano, estacionamento, acessibilidade, tudo, porque um problema sério são os cruzamentos na BR que nós vamos resolver. A segunda etapa é a divulgação e aplicação das mudanças, regularização do estacionamento, sinalização horizontal e vertical, tudo com base em pesquisa, em parecer técnico, pensando a cidade para hoje e para o futuro. A terceira etapa é a fiscalização. Vamos estudar a contratação de agentes de trânsito. E isto sem pensar em obras ainda, em grandes transformações, que o estudo de viabilidade também irá mostrar. Mas a nossa ideia para transformar o trânsito é esta: primeiro o estudo, depois a aplicação, e a fiscalização.

Enoque – As vias de acesso ao centro da cidade são muito facilitadas. Todas dão acesso direto ao centro. É necessário facilitar também as saídas. Muitas cidades conseguiram diminuir o trânsito de veículos criando alternativas de circulação periférica para desafogar o centro, facilitando a circulação de pedestres principalmente no centro comercial. É preciso ouvir a população, elaborar um projeto com vistas a abrir novas vias de saída. Bairro Santa Cruz e Santo Antônio são opções para ponto de partida.

Márcio Didi – Olha, particularmente, acredito que a solução seria a descentralização de alguns seguimentos do comércio. Talvez a construção de um novo centro fosse viável. Com a saída de parte do judiciário da área central atual já melhorou um pouco. Mas como nossa administração será técnica e participativa, teremos um Departamento de Trânsito atuante, onde seu diretor será nomeado por méritos e conhecimentos, nós, com a participação de membros de algumas classes da sociedade; os taxistas, os representantes de empresa de transporte, dentre outras, por exemplo. Senão resolvermos, pelo – menos, diminuiremos e muito este caos.

Marco Antônio – A questão do trânsito é um problema não só de Caratinga, mas de toda cidade de médio e grande porte. A quantidade de veículos que transitam e a infraestrutura de nossa cidade, desde o inicio de sua fundação até hoje, é muito congestionada. O que estamos fazendo é terminando a ligação asfáltica do Bairro Santas Cruz à Prof. Armando Alves Silva. O Bairro Dr. Eduardo ao Bairro Dário Grossi, já foi concluída. A ligação asfáltica do Bairro Santo Antônio à rodovia estadual MG-329, que dá acesso à Bom Jesus do Galho (projeto aguardando liberação do BDMG). A remoção do Fórum para o Bairro Santa Zita vai com certeza diminuir o fluxo neste ponto. Para o futuro, é necessário que administração pública, o centro administrativo, seja deslocado para bairros mais afastados fazendo com que a cidade cresça. Este é um projeto para a próxima gestão e buscaremos investimentos para isso.

Em relação ao trânsito em si, a discussão deve ser ampla com a sociedade e os todos os interessados. Mas com certeza a prioridade é com o cidadão, que precisa ter condição de transitar pela cidade e depois o transporte público e estamos investindo e estudando sobre isso.

Odiel – Para melhorar o trânsito de Caratinga deve haver, além de ações do poder público, a colaboração dos condutores e pedestres. A Caratrans é um instrumento que pode ser usado para a melhoria do trânsito. O que propomos é que as ações deste órgão sejam integradas a uma ampla discussão com a sociedade e a projetos de Engenharia de Trânsito para, com isso, resolver de fato o problema do trânsito. Iremos também usar estudos para implementar alternativas de vias para desafogar o núcleo urbano.

Van Gogh – Modernizar o sistema de semáforos de Caratinga. Implantação de sinais inteligentes: trata-se de semáforos que mudam o tempo entre o vermelho e o verde eletronicamente, de acordo com o fluxo momentâneo de veículos. Propor a construção, em parceria com empresários do “shopping” do automóvel, que abrigaria as agências de automóveis da cidade, prédio este a ser construído possivelmente às margens da BR-116 no perímetro urbano, isto aliviaria em muito o trânsito da cidade. E estacionamento. Mudanças de todos os órgãos do poder público municipal, prefeitura, secretarias, também INSS, hospital, dentre outras ações, estas se adotadas já terão uma melhora muito grande.

Caso vença as eleições, qual será o critério para escolha do secretariado. A indicação será técnica ou política?

Dr. Welington – Hoje o que tenho certeza é que o Dr. Giovanni será o responsável pela secretária de Saúde, porque eu e comunidade já conhecemos a capacidade técnica dele para o cargo. O nosso critério para a escolha do secretariado será técnico. Uma das nossas maiores queixas em relação as administrações públicas é o número de secretários que tomam decisões erradas por não terem nenhum conhecimento da pasta que gerenciam, só serem apadrinhados políticos. Nosso compromisso é com o povo, com a nossa cidade. Queremos usar as melhores pessoas com capacidade para fazer o que é preciso. Isto é gestão moderna, isto é o que nossa cidade precisa. Sem jeitinho, sem favores políticos, mas sim um governo feito com o povo, em prol de uma Caratinga justa e mais humana.

Enoque – O momento é de controle de crise e de economia para honrar os compromissos financeiros e de folha de pagamento. O quadro efetivo de servidores é constituído de pessoas que apresentam habilidades políticas e técnicas. É uma questão de colocar o servidor no posto certo e aproveitar as potencialidades em favor dele e do município.

Márcio Didi – Técnica. Caratinga não suporta mais estas mazelas.

Marco Antônio – Não há mais espaço para apenas políticos na administração pública, nos cargos mais importantes. Temos de ter sabedoria e equilíbrio para combinar ao envolvimento dos políticos, o conhecimento técnico. E isso nós faremos, pois esses quatro anos nos deu amadurecimento suficiente para saber onde teremos de fazer as mudanças e como faremos a conciliação entre a política e a capacidade técnica. Obviamente, o comando do município vem pelas bases políticas, mas há necessidade de entendimento de cada um que ocupar o cargo estar capacitado para ocupá-los.

Odiel – O secretariado que conduzirá as ações da prefeitura na administração Odiel e Dayvid será definido em conjunto com o Conselho Gestor que deverá ser montado com os presidentes de partidos aliados e sociedade civil organizada. Os nomes serão recebidos e avaliados para uma posição técnica nas áreas que devem ser técnicas e políticas quando devem ser políticas visando a busca de recursos e soluções políticas institucionais.

Van Gogh – Escolha extremamente técnica. Serão pessoas com experiência na área escolhida, e de diversos partidos. Nosso governo buscará constantemente a eficiência em gestão, sempre com total transparência para a população, tudo que formos fazer, antes faremos um relatório detalhado mostrando o que vai ser gasto, onde vai ser gasto e com que vai ser gasto para que qualquer cidadão que queira, possa ver e verificar se existe alguma irregularidade. Isto será feito na cidade e distritos, também enviaremos ofício a todos os vereadores para que fiscalizem antes se existe alguma irregularidade. Depois disso o dinheiro será utilizado, também com o acompanhamento dos vereadores e com representantes da população. O dinheiro público não pode ser gasto sem o acompanhamento do povo. Deve ter total transparência. Este negócio de apenas três ou quatro saberem o que acontece com o dinheiro do povo vai acabar em Caratinga.

Quais suas propostas para geração de emprego em Caratinga?

Dr. Welington – Não adianta eu falar que vou gerar emprego se não falar como. E emprego não vem do nada, ele é fruto de ações, de medidas, de uma série de decisões em um cenário macro. No nosso plano de Governo, traçamos rumos de crescimento econômico para Caratinga, de crescimento de mercado. Vamos potencializar o mercado cafeeiro, de turismo, o agronegócio, o comercio, o empreendedorismo, a criação de cooperativas. Podemos fazer, temos quem faz, porque não fazemos? Mulheres saem daqui para comprar roupas em Petrópolis para vender, ou comprar sapatos em Nova Serrana. Vamos implantar programas de incentivo a instalação de médias e pequenas empresas, intensificando a formalização e a capacitação dos empreendedores. Somos uma cidade polo regional, e temos que reassumir nossa capacidade de ser polo econômico, educacional, de saúde, cultural, em tudo. Vamos criar também o Observatório de Desenvolvimento Econômico, visando coletar, analisar e organizar informações e estatísticas sobre as atividades econômicas de Caratinga. Gerenciando, mapeando o mercado sempre, e fazendo a cidade funcionar como deve. A cidade funcionando, o cidadão tem emprego, a segurança funciona, o trânsito, o comércio, tudo. Melhora para todos, e é pra isto que estamos colocando o nosso nome à disposição do povo nesta eleição. Porque sabemos que só é bom quando é bom para todos. É isto que queremos.

Enoque – É necessário incentivar a vinda de investidores para o município, criando mecanismos que facilitem a implantação das empresas. Outra alternativa é ouvir as demandas locais e buscar parceria com empresas bem estabelecidas e escolas profissionalizantes e buscar formação direcionada para homens e mulheres que não tiveram oportunidade de formação profissional.

Márcio Didi – Incentivos tributários e estruturais dentro das prerrogativas da legislação pertinente para que novas indústrias e comércios instalem em Caratinga e se possível, com a construção do tão sonhado “Complexo Industrial”.

Marco Antônio – A geração de emprego por parte do poder público é incentivar que a iniciativa privada invista. Primeiro devemos ter uma cidade segura e para isso temos parcerias com os órgãos estaduais. Segundo, deixar uma cidade limpa. E o trabalho que esta sendo feito com a canalização dos nossos córregos e o tratamento do nosso esgoto estimulam muitos setores a investirem em nossa cidade. Foi lançado, pela Folha de São Paulo em conjunto com o Data Folha, uma ferramenta que aferi quais prefeituras entregam mais serviços à população, usando menos recursos financeiros. Nesta pesquisa somos colocados no ranking de eficiência dos municípios brasileiros. Entre 5.281 cidades, Caratinga está em 1569º lugar. Enquanto municípios como Ipatinga e Governador Valadares estão em 1820º e 1771º. Isso mostra que estamos cumprindo com o plano de cidades sustentáveis e que estamos trabalhando para estimular e incentivar a geração de emprego. No nosso município já existem leis de isenção de impostos para incentivar a empresas. Também precisamos de um movimento político para estimulá-la, já é hora disso. Deve-se investir maciçamente na duplicação da Rio-Bahia; terminar a ligação da estrada de Vargem Alegre a Ipatinga; o asfalto de Caratinga à Ipanema. Essas obras imensas que são de responsabilidade do governo Estadual e Federal têm de ser mobilizada a nossa força política para que invistam nesse setor.

Nossa cidade tem tradição agrícola então indústria alimentícia já tem mão de obra e pessoas que investem nisso e a forma de estimular é justamente propiciar oportunidade para que eles vejam isso. O crescimento das cidades não depende só de investimento municipal, tem de haver um contexto estadual e nacional de crescimento. E assim que o Brasil voltar a crescer e o Estado pagar a sua dívida, naturalmente o município cresce junto.

Somos um polo de educação. Nós somos formadores de mão de obra especializada e qualquer investidor precisa disso e busca na cidade limpeza, segurança, mão de obra qualificada e possibilidade de escoar sua produção. E para isso as ações do município já estão acontecendo e há necessidade de investimento do governo estadual e federal em nossas estradas para que possamos ter acesso aos grandes centros.

Odiel – Não se gera emprego sem a contribuição da iniciativa privada. Caratinga possui espaço e condições de abrigar empresas de todos os segmentos. Possuímos uma boa infraestrutura de rede elétrica, estradas, água e principalmente, mão de obra ociosa e qualificada. Pretendemos atrair novas empresas resolvendo dois problemas: Gerar mais postos de trabalho e ao mesmo tempo, aumentar a arrecadação do município. Além disso, temos uma forte e diversificada agricultura que, também, gera muitos postos de trabalho. Como secretário de Agricultura tive a experiência e sensibilidade de propor e implantar projetos e ações que podem gerar grandes benefícios para os produtores. Levaremos ao homem do campo insumos, assistência técnica e equipamentos que resultarão em um aumento da produtividade.

Van Gogh – A primeira coisa já no início de nosso governo será convocar as faculdades, empresários e população para a elaboração de um plano de desenvolvimento, geração de emprego e renda para os próximos 50 anos. Caratinga nunca teve um projeto para o futuro. As faculdades têm especialistas em todas as áreas e com opiniões de empresários e população saberemos o melhor caminho. O agronegócio é muito importante para nosso município, temos que diversificar nossa cultura, transformar a tradicional agricultura do campo em agroindústrias, que valorizarem os produtos de nossa região, gerando emprego e renda. Diversificação de culturas, fruticultura, criação de peixes, agropecuária, tudo de forma profissional, valorização do nosso café que é produzido aqui e levado para ser vendido em Manhuaçu. Explorar nosso potencial turístico, a reserva biológica, cartão postal de Caratinga para o mundo, o turismo rural, turismo religioso, um calendário de eventos para todo o ano, dentre outras ações sempre ouvindo e consultando técnicos, população e empresários.