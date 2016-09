Regional da LCD: Caiu a média de gols

América de Santa Efigênia consegue seu primeiro ponto, Catitas e Esplanada confirmam favoritismo e Limoeiro empata diante do 1º de Maio

CARATINGA – A rodada que encerrou o primeiro turno do Campeonato Regional teve a menor média de gols da competição até agora. Pra quem se acostumou com pelo menos três bolas na rede por partida, ter oito gols em quatro jogos acaba sendo “decepcionante”.

RESULTADOS

Um dos favoritos ao título, o Santa Cruz ficou no 0 a 0 contra o América de Santa Efigênia. O Força Jovem dos Catitas fez o dever de casa e bateu o Santo Antônio por 3 a 0. Pelo grupo A, o Esplanada que também figura no grupo dos favoritos, venceu o Bonja Jr. por 3 a 0.

LIMOEIRO 1 X 1 PRIMEIRO DE MAIO

O estádio Dr. Maninho foi palco do encontro entre o primeiro campeão da história da Liga Caratinguense de Desportos (LCD), 1º de Maio, e o atual campeão, o Limoeiro. Pelo poder de investimento e apontado como um dos favoritos ao título, o Limão Doido entrou com uma responsabilidade maior de buscar a vitória. Do outro lado, o alvinegro do Sal com seu time “caseiro” recheado de jogadores experientes que se conhecem há muito tempo; sabia do favoritismo do adversário e entrou com muita determinação tendo como principal objetivo não tomar o gol no início, e se possível, fazer o seu.

Logo aos 14 minutos do primeiro tempo, em uma das poucas escapadas que deu, o camisa 7, Pezinho, cruzou pra área, numa indefinição da defesa do Limão, a bola resvalou na defesa e tirou totalmente da jogada o goleiro Wesley e morreu no fundo da rede do Limoeiro. A partida seguiu muito pegada, com muitas faltas e reclamações de ambos. O time do técnico Beto tentava colocar a bola no chão pra chegar ao gol de empate. Porém, o 1º de Maio não aliviava na marcação e não se intimidava em parar as jogadas. Porém, de tanto insistir, depois de uma verdadeira “blitz” na defesa do time do Sal, a bola sobrou para o lateral Lucas que bateu forte sem chances para o bom goleiro Fabiano.

No retorno para o segundo tempo nenhuma das duas equipes fez alterações. As posturas também não mudaram. O Limoeiro tentava pressionar em busca do gol da virada, o 1º de Maio se defendia e tentava surpreender no contra ataque. Em duas oportunidades o goleiro Fabiano evitou o gol da virada do Limão. O empate persistiu até o apito final de Agnaldo Garcia.

Limoeiro: Wesley, Ricardo, Jefinho, Mateus, Lucas, Lineker (Mateus), Márcio, Paulinho (Marquinhos), Júnior Melo, Thiago Viggiano, Vinícius (Felipe Canibal). Técnico: Beto

1º de Maio: Fabiano, Felipe, Marquinho Gouvêa, Tico, Adilson, Vinícius, Pezinho, Heleno (Nivaldo), Lili, Marcinho (Euler), Cícero (Foguinho). Técnico: Zé Roberto.

Arbitragem: Agnaldo Garcia foi o árbitro central. Auxiliado por Agnaldo Morais e por Mariano da Silva. Um jogo muito pegado, faltoso e com muito trabalho para o trio. Muitas reclamações diante de qualquer marcação do árbitro esquentaram ainda mais o confronto. Mesmo conversando mais que o necessário e dando muitas explicações sobre suas decisões, Agnaldo Garcia levou o jogo até o final sem prejudicar nenhuma das equipes.

Rogério Silva

CLASSIFICAÇÃO

Grupo A Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols contra Saldo de gols Esplanada 10 4 3 1 0 13 3 10 Limoeiro 8 4 2 2 0 10 3 7 1º de Maio 7 4 2 1 1 8 7 1 Bonja Jr 3 4 1 0 3 4 12 -8 Manchester 0 4 0 0 4 4 11 -7