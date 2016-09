League of Legends: Torcedores se reúnem e vibram com classificação de caratinguense para Mundial

DA REDAÇÃO- Pela terceira vez o Brasil tem um representante no Mundial de League of Legends (LoL). Em uma série ‘sofrida’, a INTZ venceu por 3 x 2 os turcos da Dark Passagee e faturou o International Wildcard Qualifier, seletiva para o principal campeonato de LoL no mundo.

A grande atuação da equipe- que conta com o caratinguense Micael ‘MicaO’ Rodrigues- foi acompanhada por quase 100 pessoas, dentre fãs e familiares do jogador; diretamente de uma transmissão oficial realizada em Caratinga na noite do último sábado (3). Segundo o organizador do evento, Izau Christofer, o balanço é positivo. “Só tenho a agradecer a todo o público presente, casa lotada, com a família do MicaO presente e vibrando junto com a gente. Por ser o primeiro evento desse tipo na cidade, vejo que foi além do que havíamos imaginado. Agradeço ao Varandão por abrir as portas para nós, ao Rogério da Tribus por apoiar o evento e a todos presentes, fazendo assim a festa acontecer” .

O Mundial será realizado nos EUA, nos meses de outubro e novembro. Ao todo, 16 times disputarão o posto mais alto da competição do game mais acessado do mundo – 67 milhões de jogadores mensais, segundo dados da produtora. A final do Mundial está marcada para acontecer no Staples Center, em Los Angeles.